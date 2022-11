Audi RS 6 & RS 7 Performance (2023), au sommet

Jusqu’à présent, les Audi RS 6 Avant et RS 7 Sportback devaient se « contenter » d’un V8 bi-turbo de 4,0 litres développant 600 chevaux tout rond et 800 Nm de couple. Un peu juste pour lutter avec les familiales les plus puissantes de la concurrence, sachant que les BMW M5 et M8 Gran Coupe développent 625 chevaux en version Compétition (et même 635 chevaux pour la M5 CS). Voilà pourquoi Audi Sport lève le voile sur les versions Performance du break et de la berline, dont le V8 est poussé à 630 chevaux et 850 Nm de couple. Ce moteur reste un peu moins puissant que sous le capot du Porsche Cayenne GT (640 chevaux) ou celui du Lamborghini Urus Performante (666 chevaux), mais il permet aux deux Allemandes d’expédier le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes au lieu de 3,6 secondes. Ca commence à aller vite, même si la BMW M5 Compétition garde un petit avantage (3,3 secondes) et que la M5 CS reste devant grâce à ses pneus plus radicaux (3,0 secondes).

Pour arriver à ces chiffres, le V8 augmente la pression de suralimentation de ses turbos (2,6 bars au lieu de 2,4 pour les versions normales). Les deux autos évoluent aussi un peu au niveau de la transmission, avec un différentiel central autobloquant plus compact et léger. En option, elles peuvent par ailleurs s’équiper de jantes de 22 pouces permettant de gagner au total 20 kg sur la balance, chaussées de nouveaux pneus Continental SportContact7 conçus sur-mesure. Le Pack Dynamic RS incluant les roues arrière directrices et la bride de vitesse maximale relevée à 280 km/h est fourni de série, mais pas le Pack Dynamic RS Plus ajoutant les gros freins carbone-céramique de 440 mm à l’avant (370 mm à l’arrière) en plus d’une bride de vitesse repoussée à 305 km/h.

Les plus puissantes Audi de l’histoire

Disponibles avec de nouveaux coloris extérieurs mats, ces RS 6 Avant et RS 7 Sportback Performance sont les Audi les plus puissantes jamais commercialisées : l’Audi R8 GT se contente de 620 chevaux (comme la R8 Performance) et la RS e-tron GT électrique ne produit « que » 598 chevaux en permanence (mais 646 chevaux uniquement pendant la procédure du launch control). La RS6 Avant Performance est facturée 146 450€ et la RS7 Sportback Performante 152 720€. On rappelle qu’une RS 6 Avant de « base » coûte 140 740€ et que la RS 7 Sportback démarre à 147 100€. Il ne s’agira pas de séries limitées et les modèles « non Performance » resteront au catalogue.