La BMW Série 5 est une grande berline bien installée sur le marché depuis de nombreuses années qui affronte régulièrement les Mercedes Classe E ou Audi A6. Comme c’est le cas de ces concurrentes, elle se décline aussi dans une version sportive dénommée M5 après être passée dans les mains de Motorsport. Lors de son début de carrière, celle-ci développait 600 ch, avant de connaître des évolutions comme la Compétition avec 625 ch et maintenant la CS, version la plus radicale avec 635 ch.

dailymotion Les essais de Soheil Ayari - BMW M5 CS : que vaut la BMW la plus puissante jamais construite sur piste ?

Esthétiquement, pas de vraie différence si ce n’est cette teinte exclusive de carrosserie dénommée « Frozen Deep Green metallic » ainsi que les jantes 20 pouces de couleur bronze. Finalement, la principale se situe dans la monte pneumatique de série avec des Pirelli P-Zero Corsa, qui sont des gommes tendres. Cette M5 a subi également une légère cure d’amaigrissement avec une perte de 70 kg sur la balance grâce à l’utilisation de carbone.

Sur le plan mécanique, on retrouve sous le capot le V8 bi-turbo qui développe désormais 635 ch soit 10 ch de plus que la Competition. La valeur de couple de 750 Nm ne change pas. Les performances sont de tout premier plan avec des freins carbone-céramique de série. Les suspensions ont été retouchées, mais surtout cette M5 conserve l’une de ses principales particularités à savoir la possibilité pour le conducteur de choisir le type de répartition de la puissance et du couple soit en 4 roues motrices, en 4 roues motrices sport ou en pure propulsion.

Tout cela est donc très séduisant sur le papier et digne d’une vraie sportive, mais suffisant pour séduire notre pilote maison Soheil Ayari? Réponse sur le circuit de la Ferté Gaucher.

Prix de notre modèle d'essai : 207 085 €

La BMW M5 CS est vendue "de base" au prix de 199 900 €. On pourrait penser qu'elle serait pourvue pour ce tarif de tous les raffinements possibles. Eh bien non ! Ainsi, notre modèle était notamment doté en plus de l'intérieur tout cuir avec contraste rouge (3 750 €), du vitrage calorifuge (470 €), des applications intérieures en céramique (660 €), de la fonction TVplus (1 250 €), et de l'entretien pendant 3 ans ou 200 000 km (985 €), soit un montant total de 7 185 € d'options pour une facture totale de 207 085 €.

REMERCIEMENTS

Nos plus vifs remerciements au circuit de la Ferté Gaucher qui une fois de plus nous a accueillis chaleureusement.

Le circuit de la Ferté Gaucher situé en Seine-et-Marne près de Paris vous propose de multiples animations dans un environnement privilégié, dont des stages de pilotage.

Tel : 01 64 65 92 12

http://www.circuitslfg.fr/