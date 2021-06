Porsche dévoile le Cayenne Turbo GT

Un Cayenne de plus de 600 ch, cela existe déjà. Mais grâce à l'hybridation. Ici, c'est un bloc sans l'aide de l'électrification qui dépasse cette barre symbolique. Le nouveau Cayenne Turbo GT (disponible en silhouette classique et en Coupé) reçoit un V8 4.0 litres biturbo fort de 640 ch. C'est 90 ch de plus que le Turbo !

Le couple maxi grimpe de 80 Nm à 850 Nm. De quoi évidemment améliorer les performances : la vitesse maxi atteint les 300 km/h (soit 14 km/h de gain) et il faut 3,3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h (3 dixièmes de mieux que le Turbo). Le SUV Porsche survitaminé a battu un record sur le Nürburgring dans la catégorie SUV, bouclant le tour en 7 minutes 38 secondes 9.

Les ingénieurs ont revu de nombreux réglages. Par rapport au Turbo, le Turbo GT a été abaissé de 17 mm. La suspension pneumatique est plus rigide. La boîte de vitesses 8 rapports a été retravaillée pour permettre des passages de vitesse plus rapides.

Côté look, le Turbo GT se reconnaît à ses sorties d'échappement spécifiques, avec deux canules centrées dans le diffuseur. Il y a aussi un nouvel aileron. Le toit est en carbone, les passages de roues sont en noir. Le modèle reçoit des jantes de 22 pouces (un pouce de plus par rapport au Turbo). Les pneus sont des Pirelli P Zero Corsa, spécialement conçu pour ce véhicule. La teinte Artic Grey est inédite. À bord, l'Alcantara recouvre de nombreuses surfaces, dont la jante du volant. Ce dernier a un repère "midi". Le modèle reçoit une nouvelle génération de l'info-divertissement Porsche, enfin compatible avec Android Auto.

Les livraisons commenceront en septembre 2021.