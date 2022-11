Présentation - Volvo EX90 (2023) : un SUV de poids

Le voilà donc, ce nouveau SUV électrique présenté comme une véritable révolution par Volvo. Le design de l'EX90 ne s'éloigne pas trop des canons de la marque scandinave, avec une silhouette très classique mais dépourvue pour la première fois d'une véritable calandre. Long de 5,037 mètres et large de 1,964 mètre sans les rétroviseurs, il est encore plus gros que le XC90 hybride actuel. Comme ce dernier, il pourra accueillir jusqu'à sept occupants grâce à ses deux sièges rabattables dans le coffre.

L'EX90 met fièrement en avant sa technologie de pointe. Il possède un véritable « bouclier de sécurité invisible » composé de caméras, de radars et de LiDAR afin de détecter en permanence tout ce qu'il se passe autour et à l'intérieur de la voiture.

Volvo annonce qu'il peut voir des obstacles présents sur la chaussée à des « centaines de mètres », mais aussi analyser une perte d'attention du conducteur grâce à ses capteurs intérieurs. Le constructeur précise qu'il est déjà équipé, comme les Tesla dotées de la fameuse « capacité de conduite entièrement autonome » facturée à 7 500€, de systèmes compatibles avec une « conduite autonome non supervisée » à l'avenir. Précisons que pour l'instant, ces logiciels de conduite entièrement autonome sont rigoureusement interdits en Europe (et restent très encadrés à d'autres endroits du globe comme la Californie).

Un intérieur très « Tesla »

Sans surprise, l'EX90 possède une planche de bord faisant la part belle aux écrans. Il y en a deux, un combiné d'instrumentation et une grosse tablette tactile de 15 pouces dont le design rappelle celui des anciennes Tesla Model S et X. Comme dans les modèles du constructeur américain, il n'y a aucun bouton en dehors des commandes obligatoires.

L'interface numérique, bénéficiant d'une architecture électronique signée Qualcomm proche de celle des futurs modèles électriques de Renault, donne droit aux services connectés de Google comme sur les autres modèles de Volvo.

Son coffre mesure 655 litres avec les deux sièges additionnels rabattus et le volume maximal peut atteindre 1915 litres avec la banquette du second rang rabattue.

Deux versions et 2 818 kg sur la balance !

L'EX90 utilise de grosses batteries d'une capacité nette de 107 kWh, connectées à deux moteurs électriques entraînant chacun un train de roues. La puissance maximale atteint 408 chevaux sur la version de base Recharge Twin, pour un couple maximum de 770 Nm. Cette version abat le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes avant d'atteindre la vitesse maximale limitée à 180 km/h (comme sur toutes les nouvelles Volvo). Dans sa variante Recharge Twin Performance, la puissance maximale grimpe à 517 chevaux (exactement comme sur le Polestar 3 équipé du même groupe motopropulseur). Le 0 à 100 km/h descend alors à 4,9 secondes. Dans les deux cas, la masse est annoncée à 2818 kg à vide, avec un PTAC de 3 380 kg. Il s'agit a priori d'un nouveau record et on n'est plus qu'à 120 kg du permis poids lourd !

Jusqu'à 585 km d'autonomie

Malgré la taille conséquente des batteries, l'EX90 ne pourra pas dépasser les 585 km d'autonomie dans sa version Recharge Twin d'après le cycle d'homologation WLTP. Côté recharge, ses batteries pourront repasser de 0 à 80% en seulement 30 minutes avec du courant continu à 250 kW. En courant alternatif en revanche, l'EX90 ne pourra pas dépasser une puissance de 11 kW à la maison.

A partir de 107 900€

L'EX90 coûtera 107 900€ en version Recharge Twin et 113 100€ en variante Recharge Twin Performance. Des prix très au-dessous de ceux du Tesla Model X Plaid (141 990€), certes beaucoup plus puissant et performant. Il fait en revanche jeu égal avec le BMW iX (111 000€ en version xDrive50 à batteries de 107,5 kWh), même si ce dernier bénéficie d'un équipement de série moins pléthorique. Rappelons par ailleurs que la marque sœur de Volvo Polestar lèvera le voile sur le « 3 » dans quelques jours, un SUV reprenant les mêmes éléments techniques mais avec une approche plus sportive.