Le constructeur suédois avait donné rendez-vous à tout le monde sur son compte Youtube ce mercredi 21 septembre 2022 à 15h. « Jim Rowan annonce l’arrivée d’une nouvelle ère pour la sécurité chez Volvo Cars », voilà ce qu'on pouvait lire comme description alléchante de ce petit film diffusé en ligne par la marque scandinave. Les éléments de langage choisis pendant la présentation et l'univers créé rappelaient carrément les keynotes de Steve Jobs chez Apple ou, dans un autre genre, celles du personnage le parodiant dans le très bon film « Don't Look Up ».

Volvo promet que son futur SUV électrique réduira de 20% les accidents graves

Alors, quelle est cette fameuse révolution promise par Volvo qui a tant oeuvré pour la sécurité routière par le passé ? Et bien on reste tout de même un peu sur sa faim. En définitive, cette communication faisant surtout office de campagne de teaser en vue de la présentation prochaine du EX90, un nouveau SUV 100% électrique qui ressemblera sans doute très près à l'image ci-dessous en fuite d'un bureau de brevet. Le patron de Volvo a simplement annoncé que ce futur modèle embarquerait de série des capteurs d'un genre plus sophistiqué que jamais, avec un LiDAR très performant qui permettra de détecter des obstacles très peu visibles sur la route même la nuit à 120 mètres, ou même des piétons à 250 mètres. Jim Rowan précise également que l'auto possèdera un radar tourné vers l'intérieur de la voiture, qui étudiera en permanence le comportement de ce dernier. Il l'alertera s'il détecte un début d'endormissement mais la nouveauté, c'est qu'il pourra aller jusqu'à arrêter totalement le véhicule s'il comprend que le conducteur a sombré totalement dans les bras de Morphée.

Réduire les accidents graves de 20% ?

Le patron de Volvo affirme que ces équipements permettront de « réduire le nombre d'accident de 9% et celui des accidents graves ou mortels de 20% », rien que ça. On serait curieux de savoir sur quel genre d'étude il se base pour arriver à une telle projection. Jim Rowan donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour davantage d'informations à propos du nouveau EX90 et des systèmes de sécurité qu'il embarquera.