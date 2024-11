Pour l'instant, la Jaguar électrique du futur n'est pas très belle

La situation de Jaguar est très particulière. Confrontée à une chute des ventes spectaculaires depuis de longues années, la marque de Coventry a décidé récemment de supprimer la totalité de sa gamme (et même de ne plus commercialiser que des modèles d’occasion au Royaume-Uni !) en attendant l’arrivée dès 2026 d’une toute nouvelle génération de modèles, tous électriques.

La grosse berline visible dans les images accompagnant cet article est le premier de ces nouveaux modèles de Jaguar, ceux qui doivent marquer la montée en gamme du constructeur anglais et son passage à la technologie 100% électrique (abandonnant totalement le thermique). Elle conserve pour l’instant une énorme couche de camouflage qui ne la met évidemment pas en valeur, avec une face avant « provisoire » et des proportions totalement masquées.

Une berline I-Type à 120 000€ ?

Ce prototype annonce la future rivale de la Porsche Taycan, avec une approche visiblement davantage centrée vers l’habitabilité. D’après des bruits de couloir, elle pourrait s’appeler « I-Type » et on sait qu’elle coûtera environ 100 000 livres sterling (soit un peu moins de 120 000€) en prix de base, qu’elle développera au moins 600 chevaux et qu’elle pourra parcourir 700 kilomètres sur une seule charge.

Elle se dévoilera officiellement le 2 décembre prochain à Miami sous la forme d’un concept-car.