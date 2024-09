Jaguar veut une gamme de seulement trois modèles, tous électriques

On le sait, Jaguar prépare une véritable révolution. Après des années où la marque anglaise n’a cessé de perdre des parts de marché, l’enseigne de Coventry est en train de littéralement vider sa gamme. Exit la sportive F-Type, mais aussi les berlines XE et XF ainsi que le SUV compact e-Pace et même le SUV électrique i-Pace. D’ici la fin de l’année 2024, ils seront tous supprimés du catalogue et seul le F-Pace restera en attendant l’arrivée de nouveaux modèles.

Ces nouveaux modèles seront électriques et doivent adopter un positionnement plus haut de gamme, la marque espérant se rapprocher de références comme Bentley et ne cherchant plus à viser BMW, Mercedes et Audi sur les petites voitures.

Seulement trois modèles

Comme l’explique le nouveau directeur général de Jaguar Rawdon Glover aux journalistes anglais de Top Gear, le constructeur veut se contenter d’un catalogue avec seulement trois lignes de modèles, qui n’essaieront plus de toucher un large public comme c’était le cas pour les berlines XE, XF et autres SUV e-Pace.

Premier de ces trois modèles, une berline sportive viendra en 2026 pour concurrencer la Porsche Taycan. Elle se montrera sous la forme d’un concept-car dès le prochain salon de Los Angeles 2024 et sera suivie par deux SUV.

Sachant que la plupart des marques (y compris très haut de gamme) revoient actuellement leurs projets pour réduire leurs parts de voitures électriques à l’horizon 2030, cette stratégie de Jaguar de se concentrer exclusivement sur les modèles à zéro émission paraît tout de même audacieuse, voire franchement risquée. Même Volvo, marque rivale de Jaguar sur certains modèles et très à la pointe en matière d’électrification, vient de reporter son objectif d’écarter le moteur thermique d’ici la fin de la décennie.