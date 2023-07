Jaguar ne veut plus vendre qu'aux riches

En 2017, Jaguar vendait 178 601 voitures dans le monde. En 2022, la marque de Coventry n’a trouvé que 61 700 clients sur toute la planète. Alors que la marque cousine Land Rover s’en sort admirablement bien ces derniers temps, Jaguar n’est plus que l’ombre d’elle-même et dévisse totalement sur le marché du premium face aux références allemandes ou à Volvo. Alors, comment sortir la vieille dame anglaise de cette mauvaise passe ? Pour le patron du design du groupe JLR Gerry McGovern, il n’y a qu’une solution : arrêter d’essayer de toucher une clientèle trop large avec des modèles de toutes les catégories et se focaliser uniquement sur l’ultra-luxe.

En somme, revenir aux fondamentaux de cette marque dont le positionnement était plus élitiste jusqu’aux années 90, moment où les propriétaires de Ford ont voulu l’amener sur le terrain de Mercedes et BMW en créant des gammes de modèles plus accessibles (avec notamment la fameuse berline X-Type et son châssis de Ford Mondeo !). Les mots de Gerry McGovern sont assez forts car il estime carrément que « Jaguar doit sortir de sa médiocrité ». Il pense que le salut de la marque passera par une clientèle plus exclusive : « rien qu’aux Etats-Unis, il existe plus de 20 millions de millionnaires. Il nous faut des voitures plus haut de gamme et des volumes de vente plus faibles », affirme-t-il.

Plusieurs nouveautés électriques en approche

L’avenir de Jaguar passe également par les modèles électriques. Dès cette année, le constructeur anglais doit dévoiler une berline à quatre portes dont l’autonomie doit atteindre les 700 kilomètres et le prix se situer au-dessus des 100 000€. Deux autres grands modèles électriques sont prévus pour la suite. Alors, Jaguar va-t-il viser désormais Bentley plutôt que les marques premium allemandes ? Le ticket d'entrée dans la marque de Crewe, c'est plutôt 200 000€...

Via Automotive News