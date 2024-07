On s’attendait à découvrir une énième électrique au design flatteur destinée à faire passer la pilule des watts aux amateurs de coupés, et on se trompait. On s’attendait également à ce que l’engin, dévoilé l’an passé au Japan Mobility Show, ne viendrait jamais par ici, et on se trompait encore.

Ce nouveau coupé Prelude, un label ressuscité par Honda après 22 ans d’oubli sera non seulement thermique, ou du moins hybride, mais sera bel et bien distribué dans le monde entier, dont l’Europe. Quand et comment ? On n'en a pas la moindre idée. Mais les responsables japonais de la marque, rencontrés lors de cette présentation à Londres, le savent précisément, tout en refusant, derrière leur zenitude, d’avouer quoi que ce soit.

dailymotion Le coupé Honda Prelude revient et il sera hybride

Mais ce que l’on sait, c’est ce qui se voit : une ligne craquante, homogène, même si le coupé ne révolutionne pas le genre et nous replonge même dans ce design tout en courbes que l’on appréciait, ou pas, dans les années 90, et que l’on appelait bio design. Mais chez Honda, on s’est évidemment éloigné de l’époque, et surtout des derniers Prelude d’avant, celles d’il y a 22 ans. L’avant est au goût du jour des dernières productions maison, avec une calandre clin d’œil à la dernière NSX comme à la Civic 10 et des feux led fuyant vers les ailes. À l’arrière, c’est une ligne de fuite constituée d’un bandeau intégrant les feux de route et les feux stop.

Globalement, cette Prélude ressemble fort à une propulsion. Le sera-t-elle lors de la présentation de la version finale dont on ignore la date, et même l’année ? Sur ce point aussi, les Japonais gardent le silence. Tout comme sur l’une des spécialités des anciennes Prelude : les quatre roues directrices. En revanche ils reconnaissent que le design tel qu’il est dévoilé aujourd’hui, sera à 80% celui de la version définitive.

Mais quid de la motorisation du futur coupé ? L’électrique à 100% est aujourd’hui totalement écarté. En fait, le futur Prelude devrait vraisemblablement utiliser la plateforme de la Honda Civic actuelle et sa motorisation hybride. Mais attention, les ingénieurs de Tokyo refusent de se contenter de greffer le bloc 1.5 de 182 ch sur le coupé. Ils promettent, la main sur le cœur, qu’il sera dopé, tout comme le châssis, plus orienté sport que confort. Mais s’ils ne démentent pas que l’engin sera un fils caché entre la Civic et la NSX, ils souhaitent néanmoins que l’auto reste abordable.

Une planche de bord moins Star Trek ?

Reste à découvrir l’habitacle de ce coupé Prelude, inexistant sur le concept pour le moment. Pour autant, il devrait rester proche des productions actuelles, qui ont retrouvé de la sagesse, voire un peu d’austérité, par rapport aux planches de bord dignes de Star Trek que Honda produisait il y a dix ans.

Reste une question : pourquoi la marque se lance-t-elle dans la production d’un tel coupé, thermique qui plus est, à l’heure ou l’ensemble de l’industrie se jette à corps perdu dans les SUV 100% électriques ? Les dirigeants de la marque le reconnaissent : les crossovers à watts restent le cœur de leur marché futur, mais l’image de Honda ne doit pas rester cantonnée à ce domaine.

Un coupé Prelude pour rappeler l'histoire de la marque

C’est une question d’histoire selon eux, celle d’un motoriste brillant qui, des VTECH jusqu’à la F1 a forgé celle de leur marque, et pas question d’y renoncer. Pas question pour autant de réorienter toute la gamme vers la sportivité, mais juste de faire un pas de côté, pour prouver que cette histoire-là n’est pas complètement morte. Ce sera le rôle de ce futur coupé Prelude, encore un peu fantôme pour le moment.