La citadine sportive espagnole Cupra Raval s’effeuille peu à peu

Cupra a le vent en poupe et la marque espagnole après avoir dévoilé cette année les SUV Cupra Tavascan et Cupra Terramar, avoir restylé les Cupra Formentor et León et lancé la version sportive (VZ) de la Cupra Born, voilà qu’elle prépare désormais un modèle d’entrée de gamme qui se nomme Raval, du nom d’un célèbre quartier de Barcelone. Attention, qui dit « entrée de gamme », ne dit pas voiture « planplan », puisque cette auto devrait disposer d’un électromoteur de 226 ch dans sa version la plus performante VZ.

Pour Cupra, le groupe Volkswagen est prêt à faire des efforts et il a investi 3 milliards d’euros pour que les installations de Seat (dont Cupra est une émanation) se modernisent et puissent accueillir la production de petits modèles électriques basés sur la plateforme MEB Small (ou Entry) du groupe. Ainsi Seat devrait s’occuper de la production de la Cupra Raval mais aussi de la future Volkswagen ID.2 (qui arrive en 2026) et des déclinaisons SUV de la Cupra Raval et de la Volkswagen ID.2.

Puissance élevée et traction avant

L’électrique pour Cupra n’est pas synonyme d’une perte de l’ADN de la marque qui se veut sportive. Et la petite Cupra Raval avec son moteur électrique devrait être performante et afficher des performances intéressantes pour les conducteurs sportifs. Il convient de noter que cette petite auto à cinq portes, dotée de la plateforme MEB Entry disposera de roues avant motrices même si cette base technique est extrapolée de celle de la Volkswagen ID.3 qui est pour sa part une propulsion.

Une découverte en avant-première avant la fin d’année ?

Les essais de mise au point allant bon train, la commercialisation de cette auto devrait intervenir comme prévu au début de 2025, on pourrait peut-être voir en avant-première son vrai visage avant la fin de cette année. Si les prototypes sont encore camouflés même si ce camouflage est un peu plus subtil qu’auparavant on peut voir que l’auto affiche la nouvelle identité stylistique de la marque espagnole et qu’elle dispose de poignées rétractables.