La nouvelle Cupra Leon restylée vaut-elle ses plus de 50 000€ en version hybride ?

EN BREF Compacte à la vocation sportive A partir de 39 760€ De 150 à 333 chevaux Essence, diesel et hybride rechargeable 50 600€ en hybride rechargeable 272 ch Plus de 100 km d'autonomie électrique

Au commencement était la Seat Leon, cousine espagnole de la Volkswagen Golf aux dessous légèrement plus roturiers mais capable de jouer les meilleures compactes sportives du marché dans sa déclinaison Cupra. A l’initiative du désormais président directeur général de Renault Luca de Meo à l’époque où il présidait le comité exécutif de Seat, « Cupra » est devenu une marque à part entière en 2018 et proposait déjà, sur la précédente génération alors en fin de carrière, une Leon ornée de son badge au lieu de celui de Seat.

Maintenant que Cupra écrase de tout son poids Seat et absorbe désormais la majorité de sa clientèle (tout en visant celle des marques premium), la Leon tente de s’affranchir davantage de l’univers de Seat. Identique extérieurement à la Seat dans sa quatrième génération lancée en 2020 (aux équipements et autres choix de couleurs près), la Cupra Leon profite de son restylage de mi-carrière pour adopter une face avant totalement différente de celle de sa cousine. Très proche de celle du Formentor restylé, elle reprend à son compte les codes du style Cupra déjà vus sur le Tavascan électrique avec un bec tout lisse et une grosse ouverture sur le bouclier, censés renforcer l’impression de sportivité que dégage la machine.

A l’arrière, cette Cupra Leon restylée se différencie aussi par son long bandeau lumineux à LED couvrant désormais toute la largeur de la malle et incluant le badge. Ajoutez quelques options comme la jolie peinture ou les jantes cuivrées cachant les freins Brembo (optionnels sur cette version) et vous obtenez une compacte plus racée que la Seat.

La Cupra essaie aussi d’augmenter au maximum la « sportivité » à l’intérieur en habillant la planche de bord de plein d’éléments cuivrés en face des beaux sièges semi-baquet. Ce mobilier de la planche de bord reste identique à celui de la Seat Leon mais il bénéficie d’une finition plus cossue à certains endroits (par exemple le cuir de l’encadrement du bas de la console centrale contre lequel peut s’appuyer votre genou) et d’un nouvel écran tactile de 12,9 pouces (comme dans la Golf restylée, la Skoda Superb, le Tiguan…). Fonctionnant avec l’interface MIB4, cette tablette garde certaines commandes parfois peu intuitives au début (je me suis énervé comme un âne en cherchant comment régler la ventilation) mais elle se montre enfin rapide et efficace dans son fonctionnement.

L’habitabilité de la Cupra Leon restylée ne bouge pas d’un iota avec des places arrière très accueillantes au niveau de la garde au toit comme de l’espace aux genoux (avec juste une largeur de banquette qui compliquera les voyages à cinq comme dans toutes les autres autos de ce segment). Le coffre émarge à 380 litres mais il tombe à 270 litres de volume sur la version hybride rechargeable. Eh oui, il y a de grosses batteries sous cette malle puisque le groupe motopropulseur qu’elle cache, commun là aussi à tous les modèles du segment au sein du groupe Volkswagen, utilise désormais des batteries de 19,7 kWh de capacité nette. De quoi porter la masse totale à vide de la bête à 1 708 kg tout de même.