Essai longue durée - 4 000 km en Cupra Leon ST 2.0 TSI 310 ch 4D VZ Cup : proposition indécente ?

Prenez une bonne inspiration avant de la désigner, car l'appellation Cupra Leon Sportstourer 2.0 TSI 310 ch 4D VZ Cup impose du souffle, et quelques explications. Il ne vous aura pas échappé que la Leon Sportstourer est le break compact du constructeur espagnol, mais qu'il échange son blason Seat contre celui de Cupra dès lors qu'il développe 150 ch et plus. C'est là que cela se complique.

Car la Cupra Leon ajoute un V avec les essence (microhybride) et diesel de 150 ch, mais aussi avec la version 1.4 hybride rechargeable de 204 ch. Mais dans sa mouture plug-in 245 ch, ainsi qu'avec les blocs 2.0 TSI 100 % thermiques, elle s'appelle VZ.

Vous suivez toujours ? Bien… Alors sachez que le 2.0 TSI se décline en versions deux roues motrices de 245 ou 300 ch, et 4x4 4Drive de 310 ch (uniquement en break). Accrochez-vous car ce n'est pas fini, les hybrides 245 ch et 2.0 TSI de 300 et 310 ch pouvant également intégrer un pack Cup incluant une sellerie cuir, des jupes latérales spécifiques et des coques de rétros carbone, entre autres.

Faisons simple : oublions les versions hybrides, d'autant qu'Alexandre vous parlera de son côté de sa Leon berline dotée d'une motorisation PHEV 204 ch, toujours badgée Seat alors qu'elle devrait s'appeler Cupra. Vous ne comprenez plus rien ? Nous non plus… Concentrons-nous donc sur le sport "extrême", avec 300 ch minimum.

Unique dans la catégorie ?

Notre modèle ST est d'autant plus intéressant qu'il fait partie des rares rescapés de sa catégorie. Car si la Cupra Leon berline (pour rappel uniquement livrable en deux roues motrices) croise toujours le fer avec la Renault Megane R.S., la Ford Focus ST ou la nouvelle Honda Civic Type R, notre break compact ne trouve plus aucune concurrente directe, la Volkswagen Golf R SW n'étant toujours pas importée chez nous. Certes, il existe bien la Mercedes CLA shooting break 35 AMG, mais son prix à la hauteur de son raffinement la positionne dans un autre segment, et ses capacités de chargements sont bien inférieures.

C'est que, grâce à sa longueur de 4,66 m, la Leon ST propose 620 dm3 pour les bagages, soit 240 de plus que la berline, 100 dm3 de plus que la Mercedes CLA Shooting break (à titre de comparaison), et donc un volume à faire pâlir de nombreux SUV compacts. En outre, ses dossiers arrière se rabattent en un tournemain grâce à deux tirettes placées sur les parois du coffre.

Pour sûr, la faible hauteur sous plafond ne permet pas de charger la commode Louis XV de tata Suzanne, d'autant que le plancher n'est alors pas tout à fait plat, mais il sera toujours possible d'improviser quelques gros chargements.

La Cupra Leon ST s'apprécie aussi aux places arrière où l'on trouve un bel espace habitable, une banquette bien creusée et un réglage séparé de la clim. La proposition est d'autant plus intéressante que ce break est joliment dessiné, sportif à souhait avec ses quatre sorties d'échappement et son bouclier avant généreusement ajouré, et assez élégant dans l'ensemble, du moins si l'on apprécie ces jantes alliage optionnelles de 19'' noir et bronze (18'' en série).

De là à dire qu'il faut foncer tête baissée, il y a un pas que nous ne franchirons pas avant d'avoir parcouru nos 4000 km et sorti la calculette (voir page "côté finances"). Au programme : un premier long trajet de 1 000 km pour rejoindre Barcelone, puis une boucle de six jours à travers l'Espagne avec des étapes à Valence, Cordoue, Séville, Tolède et le désert des Bardenas, entre autres. De quoi mettre cette Cupra Leon ST à l'épreuve de longs parcours autoroutiers, de villes de tous formats, de petites routes, de la chaleur bref : un essai longue durée comme on les aime !