EN BREF SUV Coupé 100% électrique À partir de 46 990 €

Si je vous parle de SUV coupé, vous allez immédiatement penser à un modèle allemand et avec de fortes chances à une BMW, qui a développé ce phénomène avec le premier X6 avant de dupliquer cette carrosserie sur d’autres modèles. Les marques concurrentes germaniques lui ont emboîté le pas avant d’être rejointes par d’autres constructeurs à l’image de Volvo. Toutefois, ce type de véhicule n’est plus l’apanage seulement des premiums, car de plus en plus de généralistes y ont recours, à l’image Volkswagen avec son ID.5, de Peugeot avec son dernier 3008 ou de Renault avec son tout nouveau Rafale. Aujourd’hui, c’est au tour de Cupra de débarquer dans cette catégorie avec son Tavascan et chose plus rare, celui-ci est uniquement disponible en électrique.

Néanmoins, il aura fallu être patient pour essayer le Tavascan car cela fait déjà plus d’un an que le constructeur l’avait dévoilé. Après une telle attente, nous avions hâte de découvrir ce nouveau modèle qui représente le navire amiral de Cupra, le premier SUV Coupé et enfin son second véhicule électrique après la Born lancée en 2021.

dailymotion Le Cupra Tavascan, le SUV coupé espagnol qui se prend pour un allemand

Un style bien à lui

Et pour séduire une nouvelle clientèle, Cupra compte comme à l’accoutumée sur le style de son SUV, qui est loin de passer inaperçu. Il possède en effet un physique imposant qui se remarque immédiatement en raison de sa face avant agressive comportant notamment une nouvelle signature lumineuse inédite avec des projecteurs très fins composés de triangles et d’un capot très travaillé en matière d’aérodynamisme. Les flux d’airs sont canalisés dans la calandre pour ressortir à son niveau et créer ainsi plus d’appui à la manière d’un aileron. Une autre particularité réside dans les logos avant et arrière désormais éclairés.

Cupra profite donc de la nouvelle réglementation européenne en la matière. Cela va de pair avec un bandeau lumineux arrière qui comprend aussi de triangles faisant écho à ceux de l’avant. Ainsi pourvu, le Tavascan inaugure la nouvelle identité de la marque, qui sera utilisée aussi sur d’autres modèles du constructeur.

Massif sur le plan visuel, le Tavascan l’est également en termes de mensurations avec une longueur de 4,64 m et bien évidemment une chute de pavillon prononcée incontournable sur un SUV coupé.

Sans surprise, ce type de dessin a des répercussions sur l’habitabilité et notamment la garde au toit qui est suffisante dans la majeure partie des situations, mais peut être juste pour les personnes mesurant 1,90 m et plus. L’espace aux genoux est correct pour un véhicule de cette catégorie. Le volume de coffre a pour sa part une capacité de 540 litres. Il est doté sur notre version VZ d’un plancher modulable, mais aussi d’un rangement pour les câbles. Pas de coffre à l’avant en revanche.

Une planche de bord spectaculaire

Si le style extérieur ne laisse pas indifférent, il en est de même de sa présentation intérieure, très différente des productions actuelles. En effet, la planche de bord est en forme de T avec une console centrale qui se termine entre les passagers avant tout en surplombant des rangements. Cette pièce de forme inédite est recouverte d’un plastique ayant l’aspect d’écailles de poisson. Un matériau que l’on retrouve aussi sur les contre-portes. Agréable au regard, il l’est peu en revanche au toucher, car constitué de plastiques durs, mais les responsables de la marque nous ont assuré que cela serait corrigé lors de la commercialisation. À vérifier sur les modèles définitifs. Pour le reste, de nombreuses parties de l’habitable sont recouvertes d’une matière proche du néoprène, utilisé pour les combinaisons de plongée et plutôt plaisante au toucher. L’originalité est aussi au programme du dessin des contreportes qui intègrent parfaitement les poignées et sont parsemées de LED.

Le reste est plus classique avec des éléments provenant clairement de l’univers Volkswagen avec une petite instrumentation déjà vue sur les ID.4 et ID.5 par exemple relayée ici par un affichage tête haute. Grand format pour l’écran multimédia avec une taille de 15 pouces. Il reçoit le dernier système d’exploitation, qui le rend particulièrement rapide, fluide et facile à prendre en mains avec des raccourcis bienvenus. Dommage, dans ces conditions, que la barrette permettant de régler la température de la climatisation et le volume ne soit pas plus intuitive à utiliser.