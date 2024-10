La nouvelle Mini Cabriolet est une survivante

Vous vous souvenez de l’époque où on écoutait encore des K7 et dans laquelle le marché grouillait de petits cabriolets pas chers ? Cette ère est bel et bien révolue puisqu’on ne compte plus qu’un seul modèle dans le genre aujourd’hui, en mettant de côté les « simples découvrables » comme la Fiat 500 Cabrio.

La survivante Mini Cabriolet passe justement à une « nouvelle » génération, arborant un design très proche de celui des Mini électriques et thermiques lancées il y a quelques mois. Son châssis n’a d’ailleurs rien à voir avec la version « à brancher » de la citadine anglaise, puisqu’il reste basé -comme pour les Mini thermiques actuelles- sur la plateforme de l’ancienne mouture. D’ailleurs et contrairement aux versions fermées actuelles disposant d’une motorisation à énergie fossile, cette nouvelle Mini Cabriolet possède des feux arrière ronds qui ressemblent beaucoup à ceux de l’ancien modèle.

Il faudra compter 18 secondes pour enlever et remettre la capote à mécanisme électrique, désormais équipée d’un mode « toit ouvrant ». A l’intérieur, la planche de bord est bien identique à celle des dernières Mini avec la grande dalle tactile centrale circulaire et un design toujours aussi « frais ».

A partir de 36 800€

Contrairement à la Mini thermique à trois et cinq portes qui conserve un trois cylindres en entrée de gamme, la Mini Cabriolet laisse le choix entre deux versions d'un quatre cylindres de 2,0 litres poussé à 163 chevaux (Mini Cooper C) ou à 204 chevaux (Mini Cooper S). Comptez sur un prix de base de 33 450€ en finition classique avec le moteur de 163 chevaux et de 36 800€ pour celui de 204 chevaux. La variante JCW peut monter jusqu’à 44 670€ avec le pack XL.

C’est cher malgré l'intégration des remises précédement effectuées en concession dans le prix frontal, mais il n’existe plus aucune concurrente sur le marché automobile actuel.