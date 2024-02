Voici la nouvelle Mini (2024) à moteur thermique

Il y a quelques mois, Mini lançait la cinquième génération de sa célèbre citadine (la quatrième depuis que la marque anglaise fait partie du groupe BMW). Dévoilée à l’occasion du salon de Munich 2023, elle obligeait jusqu’ici à opter pour une motorisation exclusivement électrique avec au choix 184 ou 218 chevaux (et entre 34 000 et 42 230€). Mais alors que le modèle thermique de l’ancienne génération restait au catalogue jusqu’à présent, il se voit remplacé par une variante profondément retravaillée qui ressemble fortement à la nouvelle Mini électrique. Elle repose pourtant toujours sur la plateforme de la quatrième génération, mais avec une carrosserie quasiment identique à celle de la cinquième génération et le même intérieur que sa sœur à zéro émission.

Après les Mini Cooper E et SE à brancher, voilà donc les Mini Cooper C et S. Leur style ne permettra de les distinguer des déclinaisons électriques que par quelques détails, à l’extérieur comme à l’intérieur. Mais au lieu de l’électromoteur de ces dernières, on trouve sous le capot un bon vieux bloc à pistons. Un petit trois cylindres turbo de 156 chevaux et 230 Nm de couple pour la Cooper C et un quatre cylindres 2,0 litres de 204 chevaux et 300 Nm pour la Cooper S haut de gamme.

La « petite » Mini Cooper C revendique une consommation mixte située entre 5,9 et 6,1 litres / 100 km et un grammage compris entre 133 et 146 g/km, contre une fourchette entre 6,1 et 6,7 litres / 100 km et entre 138 et 150 g/km pour la « grosse » Mini Cooper S. Elles seront hélas concernées par le malus écologique français avec jusqu’à 2 049€ pour le modèle le plus puissant et équipé.

A partir de 29 500€

Comptez 29 500€ en prix de base pour la Mini Cooper C et 33 500€ pour la Cooper S. Ces versions thermiques coûteront donc un peu moins cher que les déclinaisons électriques, surtout que ces dernières n’auront plus droit au bonus écologique en raison de leur fabrication chinoise.