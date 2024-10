La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé boude le salon de Paris 2024

Bmw vient de lancer sa compacte Série 1 de quatrième génération, évolution de la troisième (que nous avons déjà essayée en version 120 essence et 120d diesel). Le constructeur allemand dévoile cette fois la version berline de cette Série 1 de quatrième génération, toujours dénommée « Série 2 Gran Coupé ».

La précédente ne sera restée que cinq ans au catalogue, arrivée entre deux générations de la Série 1. La nouvelle affiche exactement la même face avant (mais aussi la même planche de bord), avec simplement une vraie malle au lieu de la poupe « fastback » de la Série 1. Avec une longueur totale de 4,55 mètres au lieu de 4,31 mètres pour sa sœur.

Comme l’empattement ne progresse pas, son habitabilité arrière ne devrait pas trop changer par rapport à celle de la Série 1 mais le coffre y gagne : 430 litres en version thermique, 360 litres sur les déclinaisons à hybridation légère. A titre de comparaison, la Série 1 se contente respectivement de 380 et 300 litres avec les mêmes motorisations.

Trois moteurs pour commencer

Car oui, cette nouvelle Série 2 Gran Coupé repose sur la même plateforme technique que la Série 1 et reprend aussi ses motorisations : un petit trois cylindres turbo essence de 1,5 litre développant 170 chevaux en version 220 (sans « i », n’oubliez pas), un quatre cylindres diesel de 2,0 litres de 163 chevaux sur la 220d et un quatre cylindres turbo essence de 2,0 litres de 300 chevaux sur la 135. Les deux premiers bénéficient d’une hybridation légère à 48 volts, mais pas la 135 qui dispose donc d’un plus grand coffre. Vous voulez une Série 2 Gran Coupé spacieuse ? Prenez la plus puissante !

A partir de 42 450€

Côté prix, la nouvelle Série 2 Gran Coupé démarre à 42 450€ en version 220 sur l’entrée de gamme, contre 38 900€ pour la 120. Le diesel demande au minimum 45 050€ et la 235 à 60 750€. Elle subira bien évidemment le malus écologique français mais avec de faibles sommes grâce à un grammage C02 bien placé (à partir de 119 g/km).