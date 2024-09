La BMW Serie 1 de quatrième génération est-elle plus qu'un restylage ?

EN BREF Berline compacte 4e génération À partir de 38 900 €

C’est en 2004 qu’est apparue la première génération de BMW Série 1. Au fil des années, elle a su se faire une place sur le segment des compactes premiums bataillant depuis longtemps avec les Audi A3 Sportback et Mercedes Classe A. Même si la concurrence est rude, elle a trouvé son public avec trois millions d’exemplaires vendus dans le monde, mais c’est bel et bien en Europe que l’engouement est le plus fort avec 80% des ventes.

Au cours de son histoire, la « 1 » a été déclinée dans de nombreuses carrosseries : 3 portes, 5 portes, coupé, cabriolet. Depuis la précédente génération, elle est devenue plus raisonnable en n’en conservant qu’une seule, à savoir la 5 portes représentait la majorité des ventes.

La Série 1 cuvée 2024 repart donc sur les mêmes bases et c’est bien le mot puisqu’elle utilise exactement la plateforme de la précédente. Les différences majeures portent majoritairement sur l’esthétique, que ce soit extérieure ou intérieure.

Pour ce qui est du design extérieur, beaucoup de choses ont été modifiées et c’est la partie avant qui a reçu le plus de transformations. Ainsi, le capot a été abaissé, la calandre, qui avait tendance à devenir de plus en plus grosse, stoppe sa croissance en étant plus large, moins haute, tout en adoptant un nouveau dessin.

Ajoutez à cela des boucliers inédits et des projecteurs à la signature lumineuse modernisé et vous obtenez une berline à l'allure complément revue, nettement plus dynamique et sportive que la précédente, en particulier dans la finition M-Sport de notre modèle d’essai. Moins de bouleversements à l’arrière, avec en particulier l’apparition d’un petit décroché au niveau des feux et la dissimulation des sorties d’échappement.

En termes de mensurations, cette nouvelle Série 1 mesure désormais 4,36 m soit une augmentation de la longueur de 4 cm tandis que la hauteur progresse de 2 cm pour atteindre 1,46 m. Statu quo pour l’empattement avec 2,67 m. Pas de miracle pour les aspects pratiques, qui n’étaient pas le point fort de cette Série 1. L’habitabilité est correcte, mais sans plus que ce soit pour l’espace aux genoux ou la garde au toit et le coffre est doté d'un volume de 300 litres sur les versions micro-hybridées essence et diesel, ce qui est peu. Contre toute attente, c’est finalement la M135 - c’est-à-dire la plus puissante de la gamme - qui propose la capacité la plus généreuse avec 380 litres, ce qui n’est pas non plus extraordinaire.

L’habitacle fait sa révolution en abandonnant les traditionnels compteurs qui laissent leur place à une double dalle numérique légèrement orientée vers le conducteur, très répandue sur les modèles du constructeur allemand. Elle se compose ici dans cette configuration d’une instrumentation de 10,3 pouces pouvant être secondée par un affichage tête haute – à l’intégration moyennement réalisée – et d’un écran multimédia de 10,7 pouces. Ce dernier regroupe de nombreuses fonctionnalités, dont la climatisation. Son fonctionnement est fluide et rapide, mais il s’avère complexe avec beaucoup de menus et son maniement en conduisant peut être dangereux, car il oblige le conducteur à quitter la route des yeux. Les lignes de la planche de bord sont dépouillées avec un style proche de celui du iX et arborent des ouïes d’aération à la forme repensée. Il faut noter que le design de celle-ci ne fait pas l’unanimité. Bilan contrasté pour la qualité des matériaux avec des matières valorisantes sur les parties hautes, mais quelques plastiques durs persistent.