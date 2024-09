La BMW Serie 1 de quatrième génération est-elle plus qu'un restylage ?

La concurrence : des rivales bien connues

Pas de surprise pour les concurrentes de cette Série 1, qui bataillent avec elle depuis de nombreuses années. Il s’agit de l’Audi A3 récemment restylée et de la Mercedes Classe A. Ces trois rivales se marquent à la culotte. En élargissant le spectre, on aurait pu ajouter aussi la dernière Volkswagen Golf, mais celle-ci n’est disponible qu’avec le 116 ch. Pour ce qui est des tarifs, notre Série 1 (à partir de 38 900 €) se positionne à mi-chemin entre l’Audi A3 dont les prix débutent à 34 600 € et la Mercedes Classe A (41 150 €).

À retenir : gros restyling ou nouvelle génération ?

BMW a beau considérer cette Série 1 comme une nouvelle génération, on est tout de même tenté de penser qu’il s’agit d’un gros restyling. Quoi qu’il en soit, les améliorations apportées à cette berline sont les bienvenues, notamment en matière de style. Plus séduisante, elle conserve ses qualités dynamiques qui lui permettent d’être toujours aussi agréable à conduire. De quoi lui donner de nouveaux arguments sur le segment premium, même si certaines lacunes comme les aspects pratiques demeurent.

Caradisiac a aimé

Le nouveau design extérieur

Les qualités dynamiques (tenue de caisse, direction)

La consommation raisonnable

L’équipement riche

Caradisiac n'a pas aimé

Les aspects pratiques décevants

Le système multimédia complexe

Le 20 un peu trop sonore lors des phases d’accélération