La BMW Serie 1 de quatrième génération est-elle plus qu'un restylage ?

À son lancement, l’offre moteur de cette Série 1 sera relativement simple puisqu’elle se composera seulement de trois motorisations connues : 2 essences : 120 (170 ch) et M135 (300 ch ) et un diesel, le 120d de 163 ch. Les deux 120 reçoivent l'aide d'une micro-hybridation 48 volts. Il faut signaler que BMW profite de ce lancement pour modifier l’appellation de ses blocs essence. Le « i » placé après les chiffres comme par exemple 118i, 120i disparait. Cette lettre étant désormais réservée aux modèles électriques.

Pour ce premier essai, nous avons choisi le 20, qui devrait représenter la majorité des ventes. Présent sur de très nombreux modèles BMW, ce trois cylindres turbo de 1.5 l de cylindrée développe une puissance de 170 ch et un couple de 280 Nm, tout en étant exclusivement associé à une boîte de vitesses automatique à 7 rapports.

Si ce trois cylindres se révèle sans surprise un peu moins agréable que le 4 cylindres qui l’a remplacé il y a quelques années, il fait toutefois parfaitement son travail avec notamment un vrai dynamisme comme en atteste le 0 à 100 km abattu en 7,8 s. Les relances et les reprises sont toniques et correspondent parfaitement au tempérament de la Série 1. Son association avec la boîte automatique est bien gérée et se montre relativement réactive. Toutefois, on retrouve les défauts classiques de ce type d’architecture avec quelques vibrations et surtout une sonorité un peu trop perceptible, en particulier lors des phases d’accélération. En termes de consommation, le bilan est correct avec une moyenne mixte de 7,5 l/100 km relevée lors de notre essai.

Cette offre de motorisation sera complétée en fin d’année par l’arrivée d’une entrée de gamme essence (116) et du 123i, qui sera disponible en 4 roues motrices.

En matière de comportement, la révolution de la Série 1 est intervenue avec l’ancienne génération, qui avait abandonné la propulsion au profit de la traction. Pas de nouveauté avec cette 4ᵉ génération qui conserve ce type de transmission, mais surtout la même plateforme UKL. Quelques améliorations ont été apportées tout de même. Le train avant a été modifié, avec une direction plus réactive et plus de rigidité des trains roulants. Si la précédente était plus joueuse, il n’en reste pas moins que cette Série 1 demeure l’une des meilleures berlines du marché. Ainsi, son train avant est précis et agile. La direction offre une bonne consistance et le diamètre conséquent de la jante du volant est très plaisant. Le confort est certes ferme, sans être insupportable. BMW n’a pas fait de sacrifice, ce qui permet de bénéficier d'un excellent compromis. De quoi satisfaire aussi bien le conducteur que les passagers.