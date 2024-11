La prochaine Nissan Micra électrique ressemble beaucoup à la Renault 5

On compte déjà deux citadines basées sur la même architecture et le même châssis de base au sein du groupe Renault, la 5 E-Tech Electric dans la gamme de la marque au losange et l’A290 d’Alpine. Même si Nissan ne fait plus partie de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi aux rapports privilégiés lors des deux dernières décennies, le constructeur japonais prépare lui aussi sa citadine électrique basée sur cette même architecture : ce sera la toute nouvelle Micra de sixième génération, attendue pour l’année prochaine sur notre marché.

On connaissait déjà son design dans les grandes lignes depuis la présentation du concept-car 20 23 en 2023. Et grâce à une fuite relayée notamment par le compte Instagram de Cochespias, on peut observer les traits de la version définitive de cette future Micra de sixième génération en version « dessin industriel ».

Un châssis vraiment proche

On retrouve bien les grosses optiques rondes du concept-car sur la face avant de cette Micra définitive, mais les proportions restent identiques à celles de la Renault 5 E-Tech Electric et sa poupe semble vraiment très proche de celle de la Française. Logique, puisque Nissan ne peut pas vraiment toucher aux éléments clés de la structure même si la face arrière arborera probablement aussi des feux inspirés de ceux du concept-car.

Cette Micra de sixième génération utilisera les mêmes batteries que sa cousine de chez Renault mais aussi la même architecture électronique. Présentera-t-elle une personnalité aussi forte que la Française, très appréciée pour son design ?