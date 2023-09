Du haut du centre de design Nissan en Europe, 20 ans nous contemplent. 20 ans qui ont changé la face des routes européennes puisque le Qashqai, qui a démocratisé les SUV compacts est né ici, comme le Juke qui a popularisé le SUV urbain. Pour célébrer cet anniversaire, le Japonais a dévoilé un concept car qui pourrait bien nous éclairer sur son futur très proche.

dailymotion Présentation vidéo - concept Nissan 20 23 : un air de future Micra

Car ce concept 20 23 (20 pour l’âge du centre de design et 23 pour l’année actuelle) n’est pas un geste gratuit destiné à occuper les designers regroupés à Londres dans le quartier de Paddington. Il pourrait bien préfigurer la future Micra. La citadine sera fabrique à Douwrain dans le nord de la France, sur la même ligne d’assemblage que la future Renault R5.

Des proportions similaires

Et de fait, les proportions entre ce que l’on connait de la Française et ce concept sont très proches. L’énorme aileron arrière rappelle même la version Turbo, alors que la sportivité affichée par l’ensemble rappelle l’Alpine A290, autre rejeton de la plateforme commune CMF-B EV exploitée à Douwrain.

Pour celle-ci, Renault est en train d'adapter la plate-forme CMF-B, déjà utilisée par Renault et Nissan, sur les Clio et Captur notamment. La CMF-B sera transformée pour être compatible avec l'électrique, et recevoir notamment une batterie. D'ailleurs, non loin de l'usine, il y aura une nouvelle gigafactory de batteries, fruit d'un partenariat entre Renault et le chinois Envision, dont Nissan détient 20 %.

Mais si les proportions rappellent la R5, ses formes sont assez différentes, plus arrondies et moins acérées. Nissan s’éloigne de la R5 d’origine dont elle n’a pas besoin de revendiquer l’héritage. C’est plutôt de Mini ou de Fiat (500 e, 600 e) dont semble s’être inspiré le Japonais avec des feux avant et arrière très ronds qui semblent terriblement tendance ces temps-ci.

Reste que si ce 20 23 donne une idée assez précise des lignes extérieures de la future Micra, rien ne fuite du centre anglais de design Nissan quant au générique technique de la future citadine. On peut pourtant supposer, sans grande chance de se tromper, que la petite Nissan aura les mêmes caractéristiques que sa sœur française. Elles devront donc revendiquer une puissance comprise entre 125 et 150 ch, transmise au roue par un nouveau moteur. Deux batteries de 42 ou 52 kWh devraient offrir 400 km d'autonomie.

Ces batteries seront d’ailleurs fabriquées non loin de l’usine d’assemblage des autos, dans une gigafactory née d’un rapprochement entre le Chinois Envision, Renault et Nissan qui possède 20 % des parts de cette association. Peut-être que, finalement la bonne vieille alliance Renault-Nissan a encore quelques beaux restes.