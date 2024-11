Un deuxième restylage en vue pour le break Dacia Jogger

L’actualité est dense pour la marque Dacia qui vient de présenter au Mondial de Paris son nouveau SUV Dacia Bigster. Contrairement à ce que l’on avait pensé dans un premier temps, ce Bigster ne sera pas un modèle à sept places est pour le moment seul le break Dacia Jogger dispose de cette capacité de transport. Un break Dacia Jogger qui s’apprête à bénéficier d’un nouveau restylage.

Le break Dacia Jogger a été lancé en mars 2022 sur le marché, avant même la fin de 2022 il a bénéficié d’un petit lifting en récupérant les nouveaux logos de la marque roumaine. S’il peut disposer d’une option sept places ce qui le rend encore plus polyvalent, le Jogger ne figure pas parmi les modèles les plus vendus de la marque roumaine, est-ce pourquoi Dacia le restyle rapidement ?

Il va se mettre à la page

Le prototype du break Dacia Jogger restylé que nos chasseurs de scoop ont photographié cache encore bien des secrets sous son imposant camouflage. Malgré cela, on se rend compte que la calandre a été modifiée, tout comme le bouclier et les projecteurs, que de nouvelles prises d’air latérales apparaissent tandis qu’à l’arrière le graphisme des feux se verra modernisé.

Le Jogger pourrait devenir un peu plus luxueux

L’inspiration de ce restylage provient du Dacia Duster 3, l’un des derniers nés de la gamme du constructeur roumain, et le Jogger se cale sur ce SUV compact afin de séduire un peu plus. On peut imaginer que dans l’habitacle, le Jogger puisse disposer de matériaux un peu plus valorisants, une moquette plus épaisse par exemple plutôt que celle rase et rêche qui l’équipe actuellement. Un peu comme celle que l’on a découverte dans le nouveau Dacia Bigster.

Pour les moteurs, le statu quo

Le système multimédia pourrait bénéficier aussi d’une mise à jour et il y pourrait aussi disposer de nouveaux équipements. Il ne devrait pas y avoir en revanche de changement en ce qui concerne les motorisations. Sous le capot du Dacia Jogger on devrait retrouver l’offre actuelle qui se compose d’une motorisation bicarburation Eco-G 100, d’un moteur TCe de 110 ch et d’une motorisation hybride de 140 ch.