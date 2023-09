Essai - Dacia Jogger hybrid Extreme (2023) : le luxe accessible

EN BREF Nouvelle finition Break familial À partir de 21 200 €

C’est au mois de mai dernier que Dacia a introduit une nouvelle finition dénommée « Extrême » sur l’ensemble de la gamme. Ce nouveau niveau est donc disponible sur tous les véhicules que ce soit la Spring, la Sandero, le Duster et bien évidemment notre Jogger. Mais au-delà d’ajouter une finition de plus dans la gamme, Dacia souhaite se détacher de son image low cost pour ajouter une corde à son arc en accentuant le côté baroudeur, comme en atteste le partenariat de la marque avec le monde du trail. De façon plus concrète, sur les véhicules, elle constitue le nouveau haut de gamme et propose des équipements inédits et des spécificités esthétiques.

Ainsi, le Jogger hérite d’une couleur « vert cèdre » exclusive et de certains détails de carrosserie teintés en « brun cuivré » (coques de rétroviseurs, centres de roues, le logo Dacia sur le hayon et des jantes 16 pouces en alliage noir brillant). Ainsi, pourvu, notre Jogger gagne un peu en personnalité.

Cette distinction est présente aussi dans l’habitacle avec l’adoption d’une nouvelle sellerie qui se compose d’un tissu à l’aspect visuel proche du velours tout en étant très résistant et facile à nettoyer. Il est appliqué sur les panneaux des portes, les sièges et la planche de bord. À cela s’ajoute quelques touches de brun et des tapis de sol en caoutchouc à toutes les rangées. Comme nous l’avions déjà signalé dans des précédents essais, la présentation intérieure est très loin d’être déplaisante avec un bandeau en tissu sur toute la largeur et une instrumentation en partie numérique de 7 pouces. L’écran multimédia 8 pouces sans être à la pointe du progrès, s’avère agréable à utiliser et plutôt fluide même si un peu plus de réactivité aurait été la bienvenue. Enfin, comme cette finition est censée augmenter la vocation baroudeuse du Jogger, celui-ci reçoit un système de motricité renforcée appelée « Extended Grip » en adaptant l’intervention de l’ESP.

Les aspects pratiques ne changent pas, si ce n’est l’entretien plus facile de la sellerie. Les passagers arrière - du deuxième rang - jouiront d’un bel espace aux genoux et d’une garde au toit généreuse. Situation un peu moins enviable au 3ᵉ rang, mais ces places restent tout de même utilisables, même pour des adultes, ce qui est très rare pour des véhicules dotés de ce type de configuration. Le coffre offre pour sa part un volume très intéressant. En 5 places, c’est une véritable soute à votre disposition avec 708 litres, selon la norma VDA. En 7 places, la capacité est réduite à 565 litres, mais loin d’être ridicule. Avec les sièges en place, celui-ci tombe à 160 litres.

L’autre point fort de cette finition réside dans sa généralisation, à savoir qu’elle est disponible avec toutes les configurations du Jogger (5 ou 7 places) mais également l’ensemble des motorisations (Eco-G 110 ch, TCE 110 ch et Hybrid 140 ch, qui nous concerne aujourd’hui.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Il s’agit du même moteur que les Clio, Captur et Arkana. Le démarrage s’effectue naturellement en tout électrique. Ces phases de roulage en tout électrique sont très nombreuses en usage urbain. Sur route, elles se font plus rares. Dans ces conditions, le moteur thermique intervient plus régulièrement et les passages du mode électrique à hybride sont fluides. Le bilan se dégrade quand on hausse le rythme. Malgré ses 205 Nm de couple et ses 140 ch, notre Jogger peine à justifier ses caractéristiques en raison du surpoids de 180 kg lié à la technologie hybride, mais surtout à la lenteur de la boîte et à son étagement trop long qui entraîne des montées en régime laborieuses et sonores. Malgré ces légers travers, la consommation reste toujours mesurée puisque nous avons relevé une moyenne de 6,2 l/100 km lors de notre essai.

En ce qui concerne le comportement, le Jogger fait globalement bien son travail. Le confort est dans la moyenne de la catégorie. Par contre, ne voyez pas en lui, aucune prédisposition en matière de conduite rapide ou de dynamisme, qui ne sont clairement pas son terrain de jeu. La direction manque ainsi de précision et de consistance, les suspensions absorbent très moyennement les mouvements de caisse, ce qui aboutit en conduite rapide à une prise de roulis prononcée et à une dégradation notable du confort.