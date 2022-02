Essai vidéo - Dacia Jogger (2022) : le break qui casse les prix

En Bref A partir de 14 990 €

Break outdoor

5 ou 7 places

Année après année, Dacia confirme le succès de son business model. Proposer du neuf au prix de l’occasion, en étudiant les coûts au boulon près. Cette recette a fait ses preuves avec la Logan, puis la Sandero, le Duster et plus récemment la Spring, la voiture électrique la moins chère du marché au succès confirmé avec déjà plus de 50 000 commandes enregistrées. Ainsi en 2021 la firme roumaine a conservé son statut de marque préférée des Français. En vendant davantage de voitures que Renault, sa maison mère, et que Stellantis à destination des particuliers, autrement dit : vous.

Si la gamme Dacia est ultra compétitive, elle comportait, jusqu’ici, un vide pour les tribus depuis le départ des Dokker, Logan break et prochainement Lodgy du catalogue. Dacia a donc choisi une carrosserie break pour accompagner les familles nombreuses dans leurs déplacements. Une voiture neuve, 7 places à moins de 15 000 € ? Ne cherchez pas, à l’heure actuelle sur le marché cela n’existe pas. Tout du moins jusqu’à aujourd’hui.

Long de 4, 55 m, le Jogger se positionne comme le plus grand véhicule de la gamme Dacia en attendant le renfort d'ici 2025 d'un SUV issu du concept Bigster. Il pioche le meilleur de chaque catégorie : la longueur d’un break, l’habitabilité d’un ludospace et les attributs d’un SUV. Avec une garde au sol surélevée, des protections en plastique brut et des barres de toit. Conçu sur la nouvelle plateforme CMF-B de l’Alliance, le Jogger partage sa conception avec la Sandero dont on retrouve bon nombre d'éléments comme par exemple le bouclier, les optiques et la signature lumineuse en Y. La partie arrière, elle, est totalement inédite. On retrouve un large hayon entouré de feux arrière verticaux en forme de crosse hockey, à la manière de Volvo.

À bord, le Jogger suit la tendance de ses petits frères en proposant un univers qui n’a plus rien de low-cost. L’aménagement du poste de conduite est similaire à celui la Sandero, offrant une bonne ergonomie, un dessin de planche de bord plaisant et des matériaux soignés qui s’agrémentent pour l’occasion d’un textile que l’on retrouve également sur les accoudoirs de porte.

Le Jogger reconduit aussi les trois offres multimédias avec en entrée de gamme, le très astucieux « media control ». Un logement pour smartphone qui sert ensuite d’interface, une fois l’application Dacia Media téléchargée. Il y a ensuite, le « Media Display » et son écran tactile 8’’ et enfin le « Media Nav » avec navigation et réplication smartphone en Wi-Fi. Ces systèmes sont performants et simples d’utilisation.

Notre version d’essai « Full Option » (série limitée Extreme avec option 7 places), facturée 18 950 € témoigne de la suprématie de Dacia en matière d’étude des coûts. A ce prix, là vous disposerez de l’accès mains libres, de la climatisation automatique, de la caméra de recul, de la navigation Europe, du frein de parking électrique, etc, etc. Aucune marque européenne n’est capable de s’aligner.

Mais le fonds de commerce du jogger, c’est la famille. Et dans ce domaine le modèle Dacia pourrait faire rougir de nombreux SUV « familiaux ». Grâce à son empattement gigantesque de 2, 90 m, il est capable de transporter jusqu’à 7 adultes dans de très bonnes conditions. La modularité est basique mais efficace et les banquettes sont robustes.

Passez de 5 à 7 places pour 750 €

Le rang 2 peut accueillir 3 adultes en offrant un bel espace aux jambes et à la tête, il faudra en revanche se serrer un peu les coudes. Ils pourront aussi profiter de tablettes aviation coulissantes et de prises 12 v.

La version 5 places ne pourra pas recevoir ultérieurement deux places supplémentaires car elle ne dispose pas d'ancrages, ici le volume est privilégié avec 708 litres de base.

L’accès aux deux dernières places s’effectue en basculant la banquette du rang 2. Il faudra alors un peu de muscles mais bonne surprise. Vous aurez accès à deux vrais sièges individuels suffisamment confortables pour ne pas se cantonner à de petits déplacements. De plus, les passagers disposent d’un accoudoir et d’une custode entrebâillante pour ne pas souffrir de claustrophobie.

Le Jogger sera proposé en deux versions. La version 5 places ne pourra pas recevoir ultérieurement deux places supplémentaires car elle ne dispose pas d'ancrages. La version 7 places, avec ses deux sièges extractibles peut être configurée à loisir en 5, 6 ou 7 places. C'est la version la plus intéressante mais aussi la plus chère car facturée 750 € de plus.

En version 5 places, le volume de coffre atteint 708 litres (norme VDA) une valeur énorme qui contentera les plus exigeants. En version 7 places, le volume est de 160 litres, sièges en place et de 565 litres une fois rabattus. Tous sièges rabattus, le Jogger propose une capacité de chargement maximale de 1 819 litres. Et si cela ne suffit pas, il peut, selon les versions, être équipé de barres de toit modulables qui se transforment en quelques tours de clé en galerie de toit pouvant supporter jusqu’à 80 kg (vélos, skis, coffre de toit, etc.).