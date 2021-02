Dacia Bigster concept : le Duster version XXL (Présentation)

D'années en années, le succès de Dacia ne cesse de se confirmer. Les deux modèles fers de lance sont le Duster et la Sandero, notamment dans sa déclinaison baroudeuse Stepway. Au fil des années, d'autres modèles ont complété cette gamme à l'image du Lodgy ou du Dokker mais ces derniers n'ont jamais vraiment réussi à trouver leur clientèle.

Pour se développer, Dacia doit donc revoir sa copie et cela passe par l'introduction de nouveaux modèles à l'image de la Spring, premier modèle 100% électrique mais aussi d'autres carrosseries à l'image d'un SUV familial qui pourra s'inspirer de ce concept.

Comme on avait pu le constater sur les premières photos, ce Bigster Concept en impose. Son allure est robuste, d'autant plus avec sa nouvelle identité qui passe par l'adoption d'un logo inédit. Le "décapsuleur" est remplacé par les lettres "DC" entrelacées et clairement mises en avant. Ce nouveau logo n'est pas encore définitif selon Alejandro Mesonero, le directeur design de Dacia, mais vu les retours très positifs, la version finale est vraiment très proche. La calandre qui fait toute la largeur de la face avant ne devrait pas être conservée, mais on retrouve certains détails déjà présents sur celle du Duster comme les projecteurs en forme de flèche déjà vus sur la dernière Sandero, tandis que les feux arborent un Y.

C'est toutefois de profil que son aspect baroudeur est le plus mis en avant. Sa calandre est verticale, son capot horizontal et ses passages de roues notamment arrière sont très marqués. Certains trouveront d'ailleurs à ce Bigster des faux airs de Toyota Rav4 ou même Land Rover Defender. Dacia a également pris soin des matériaux avec par exemple des bas de caisses et des boucliers teintés de la masse. Une technique plus écologique qui évite de peindre des plastiques et qui s'avère plus durable dans le temps car moins sensible aux aléas de la circulation.

Long de 4,60 m, soit 12 cm qu'un Renault Kadjar et 25 cm de plus qu'un Duster, le Bigster va permettre à Dacia de faire son entrée sur le segment des SUV compacts. Pour cela, le constructeur va utiliser la même méthode que Skoda à savoir concevoir des modèles d'une catégorie à partir d'une plateforme du segment inférieur. Ainsi, le Bigster prend pour base la plateforme CMF-B qui a servi aux Captur, Clio et Arkana. Étirée au maximum, elle devrait permettre de loger jusqu'à 7 passagers puisque Dacia annonce "une habitabilité arrière généreuse". De quoi remplacer le Lodgy par un modèle plus en adéquation avec les attentes actuelles des clients.

Concernant l'habitacle, il faudra faire preuve d'imagination puisque celui-ci n'a pas été dévoilé pour l'instant.

Même politique concernant les moteurs puisque Dacia conserve encore beaucoup de secrets. Il a toutefois fort à parier que le Bigster reçoive des motorisations hybrides, voire même hybrides rechargeables, sachant que ces moteurs équipent déjà les Renault Captur ou Clio. Il y a également fort à parier qu'une transmission intégrale soit au catalogue.

Il faudra toutefois se montrer patient. La commercialisation du modèle inspiré par le Bigster est prévue pour 2025. Les tarifs ne sont bien évidemment pas connus mais une chose est sûre, ils devraient être particulièrement agressifs et proches de ceux du segment des SUV urbains.