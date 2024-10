La troisième et dernière génération de C4, la berline compacte de la marque aux chevrons, n’a pas fait aussi bien que ses devancières au niveau des volumes de vente, qui restent cependant honorables, plus au niveau européen que français toutefois.

Il se murmure qu’un des aspects qui a coincé, c’est le style complexe, peu évident à décrypter. Il est vrai que le regard sur deux étages, avec des optiques très globuleuses en partie basse, n’était pas forcément des plus heureux, quoique les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais pour le reste, la C4 offrait confort, bonne habitabilité, qualité de finition très honorable, équipement à la page, et innovations pratiques, avec une tablette coulissante dans la boîte à gants, permettant de supporter une autre tablette, numérique celle-là.

dailymotion La Citroën C4 restylée devient plus jolie et escamote ses moteurs 100 % thermiques - Mondial de Paris 2024

Parlons-en justement, parce que c’est la seule chose qui disparaît purement et simplement de l’auto. Les clients, soi-disant, ne l’utilisaient pas, et cela a permis de majorer le volume de la boîte à gants.

Un "gros" restylage

Mais revenons sur le gros travail des designers de Citroën sur ce restylage de mi-carrière. Car oui, c’est un gros restylage, puisque et la face avant, et la poupe ont été modifiées, tandis que la partie de la planche de bord en face du conducteur à elle aussi évolué.

Le but de la manœuvre a été de rendre le style plus simple, et de lui injecter les derniers codes de la marque en vigueur. Ainsi, on retrouve en premier lieu le nouveau logo, qui ressemble à s’y méprendre, on l’avait déjà dit, au logo originel de Citroën, celui de l’année 1919. Le bouclier avant est redessiné, bien sûr, mais c’est surtout le regard de la C4 qui a été entièrement transfiguré. Fini le côté rond et bulbeux. On retrouve désormais une interprétation de la nouvelle signature lumineuse maison. Vous savez, celle que l’on a découverte avec le concept-car Oli, et que l’on peut déjà retrouver sur les nouvelles C3 et C3 Aircross.

Sauf qu’ici, les trois segments lumineux (dont un double au milieu) sont horizontaux, quand celui le plus proche de la calandre est vertical sur les modèles précités. Une originalité, probablement faite pour répondre à la signature arrière, elle aussi nouvelle, et qui reprend un graphisme en trois tirets, comme on avait déjà pu le voir sur le C5 Aircross restylé.

Les feux arrière sont reliés par un bandeau (non lumineux pour une fois !) qui intègre en toutes lettres le nom Citroën. Le tout change assez profondément le style, mais lui fait perdre en originalité ce qu’il gagne en simplicité. Le conformisme a parfois du bon pour les ventes, regardez la Volkswagen Golf ou les anciennes 308 et Mégane…

Le profil, lui, permet d’observer que les proportions n’ont absolument pas changé. La C4 mesure toujours 4,36 m de long, 1,83 m de large et 1,52 m de haut. On notera simplement que les protections plastiques de bas de portières ont été affinées, le dessin de jantes revu et que deux nouvelles couleurs apparaissent au catalogue, le bleu Eclipse, et le vert manhattan de notre modèle de présentation.

Des évolutions plus timides dans l'habitacle

Dans l’habitacle, les évolutions sont bien moins spectaculaires. Le dessin global est conservé, la qualité des matériaux reste identique, et de bonne facture pour la catégorie, les assemblages sont sans gros reproche.

Il n’y a que la partie en face du conducteur qui a été modifiée. En lieu et place d’un écran numérique de 5,5 pouces de diagonale pour l’instrumentation, posé tel quel sur la planche de bord, on trouve un écran de 7 pouces, plus lisible et complet, qui trouve sa place sous une petite casquette de protection. C’est mieux, indéniablement, même on ne peut pas dire que ce soit révolutionnaire. En tout cas, la C4 n’a toujours pas droit à l’instrumentation 10 pouces qui équipe le C5 Aircross, ou la Peugeot 308. Pour limiter les coûts ?

La sellerie a été redessinée, mais n’évolue pas au niveau du confort. Elle respectait déjà les principes du programme « Advanced comfort » de Citroën, avec des mousses de densité différentes, et une surcouche à mémoire de forme de 15 mm. Il est vrai que lorsque l’on s’installe, on sent la différence avec les sièges souvent plus ferme des concurrentes, en particulier allemandes.

A l’arrière, les passagers sont bien traités au niveau de la place aux jambes et de la garde au toit. Mais le volume de coffre de 380 litres est plutôt dans la moyenne basse aujourd’hui. Il est cependant bien carré et son double plancher permet de le compartimenter.

Ce déficit de volume peut se régler en choisissant à la commande la version X de la C4, c’est-à-dire la berline 4 portes à malle de coffre, qui propose 510 litres. C’est beaucoup mieux oui, mais on perd alors le côté pratique du hayon.

Bien sûr, cette C4 X bénéficie aussi du restylage de la gamme, mais ne l’applique que sur sa partie avant. L’arrière, lui, n’est pas modifié. Il n’y a avait pas besoin, il plaisait nous a dit Citroën…

Le grand ménage sous le capot

Si la plastique évolue donc relativement en profondeur pour un restylage, c’est aussi le cas sous le capot. Mais plutôt que de parler d’évolution, parlons plutôt de coup de balai ! En effet, c’en est fini des moteurs diesels sur la C4, ainsi que des moteurs purement thermiques, du moins en France.

Ainsi, on trouvera uniquement des moteurs électriques ou électrifiés. Ces derniers seront représentés par le 1.2 Puretech hybride, en version 100 ch ou 136 ch. Accouplé à une boîte à double embrayage e-DCS6, il permet d’évoluer en mode 100 % électrique à faible vitesse et en manœuvres. La marque indique qu’il peut mouvoir l’auto jusqu’à 50 % du temps dans le meilleur des cas. Pas gagné dans la vraie vie, même si nous avions constaté lors de nos essais qu’effectivement, les phases de roulage moteur thermique coupé sont nombreuses, au bénéfice de la consommation.



Et cette compacte existe bien sûr en ë-C4 et ë-C4 X, avec deux propositions. Soit l’ancien moteur de 136 ch accouplé à une batterie de 50 kWh bruts (46 nets), pour une autonomie de 340 km en cycle mixte, soit le nouveau moteur 156 ch, accouplé à une batterie de 54 kWh bruts (51 nets) qui lui promet une autonomie de 420 km en cycle mixte.

Les deux peuvent se charger jusqu’à 11 kW en courant alternatif (bornes publiques), ou jusqu’à 100 kW en courant continu sur les bornes rapides, en passant de 20 à 80 % de capacité en moins de 30 000 minutes.

Les tarifs de cette nouveauté ne sont pas encore dévoilés par la marque, mais gageons qu'ils n'augmenteront pas trop, la tendance générale étant même à la baisse en ce moment. La gamme actuelle démarre en tout cas à 31 050 € en hybride 100 ch.