Citroën C5 Aircross concept au Mondial de l'auto - Le géant vert

La seconde génération du SUV familial de Citroën débarquera sur nos routes au milieu de l’année prochaine. La marque aux chevrons donne un aperçu du SUV sur son stand mais sous la forme d’un concept. « Un concept proche à 90% du modèle de série », selon le constructeur.

On note le nouveau design constitué d’une face avant très verticale. À la différence des autres productions, un bandeau LED prend place sous le capot pour donner un effet plus dynamique. La silhouette favorise l’aérodynamisme tout en privilégiant le volume, annonce le constructeur dans un communiqué. On note surtout le travail effectué sur la partie arrière qui arbore des optiques très travaillées et assez impressionnantes. Un élément de style que l’on retrouvera sur le modèle de série.

Citroën a souhaité garder une part de mystère concernant l’intérieur du SUV. On note qu’il prend près de 15 cm par rapport à l’actuelle génération pour atteindre 4, 65 m. Il se positionnera parmi les grands du segment et sera (dans un premier temps) proposé exclusivement en 5 places. Tout comme le prochain Opel Grandland.

Le nouveau C5 Aircross repose sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis qui autorise plusieurs types de motorisations. Ainsi le futur C5 Aircross pourra recevoir des moteurs hybrides, hybrides rechargeables et pour la première fois une version 100% électriques.

Le SUV familial reçoit un bel accueille. Le design est un peu plus sobre qu'attendu et cette livrée bi-ton verte/toit noir met particulièrement en valeur les nouveaux éléments de design comme les optiques arrière et la calandre inédite.