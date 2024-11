Le prochain SUV électrique de BMW en fuite

Bmw vient de dévoiler son tout nouveau X3 de quatrième génération, rival historique des Audi Q5 et autres Mercedes GLC. Ce nouveau X3 laisse le choix entre des motorisations à hybridation légère ou rechargeable, mais ne propose aucune version électrique. Et pour cause : contrairement au précédent X3 qui existait en variante « iX3 » électrique, il repose désormais sur une plateforme différente de celle du SUV à zéro émission.

Le futur iX3 électrique inaugurera en effet la plateforme « Neue Klasse », architecture dédiée aux véhicules électriques de nouvelle génération chez BMW. Et l’engin se montre déjà en image, grâce à une fuite des croquis servant à l’enregistrement du design aux bureaux de la propriété intellectuelle.

Un design en légère rupture

Ces images permettent de constater que le nouveau BMW iX3 ne ressemblera pas trop au X3 ou aux autres nouveautés récentes de la marque. L’évolution stylistique nous paraît même intéressante au niveau de la face avant, dont les deux haricots reviennent vers une taille « raisonnable ». Côté performances, les batteries de l’auto pourraient autoriser une autonomie maximale de plus de 800 kilomètres. Rendez-vous d’ici quelques mois ou semaines pour le découvrir au grand jour.