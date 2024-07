Le X3, c'est le SUV familial de Bmw, concurrent des Audi Q5, Mercedes GLC et autres Alfa Romeo Stelvio, Jaguar F-Pace, Volvo XC60 ou Lexus NX. Carrément écrasé au niveau des ventes par le Mercedes GLC et l'Audi Q5 (respectivement 4 753 et 2 265 exemplaires sur les 6 premiers mois de l'année, contre 1 914), il compte sur cette quatrième et dernière génération, code G45, pour reprendre des couleurs et remonter dans les classements.

Pour cela, il espère compter sur un style pour le moins affirmé. Mais c'est à double tranchant : on aimera ou on détestera... Comme c'est le cas avec beaucoup des derniers modèles de la marque, qui sont moins consensuels que les précédentes générations.

dailymotion Le nouveau BMW X3 2024 a un style... particulier

Le X3 dernière mouture s'inspire à la fois de son (très) grand frère le X7, avec une face avant extrêmement massive et verticale, mais aussi un peu du XM, quand on regarde son profil, plus bas à l'arrière et au pavillon fuyant.

Et même si ses panneaux sont assez lisses, il en impose et semble comme taillé dans la masse. Le constructeur parle même de "monolithe". Ah. On n'ira pas jusque-là non plus. Reste que la proue impressionne. Le double haricot de calandre prend ses aises au bout d'un capot très plat et horizontal. Elle peut arborer des contours illuminés en option, comme sur les dernières Série 5 et 7. Elle propose surtout un graphisme interne qui évolue et dont on n'a pas l'habitude, avec des lamelles chromées (elles peuvent être aussi anthracites) verticales mais aussi diagonales.

Un graphisme qui annonce les futurs modèles de la "Neue Klasse", dont on pense qu'ils arboreront une signature lumineuse et une calandre en diagonale à l'avant...

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le profil fait plus penser à celui du modèle XM, en réduction bien sûr. Le X3 s'étire tout de même de 3,5 cm soit 4,76 m, mais fait 2,5 cm de moins sous la toise (1,66 m), ce qui rend le profil moins épais. On note des poignées affleurantes, peu vues chez BMW, des jantes de 18 pouces en série, ou 19 pouces sur la version hybride rechargeable, et jusqu'à 21 pouces en option.

Enfin la partie arrière se termine par un hayon très vertical, même si la lunette est un peu inclinée, et un aspect lisse assez épuré. Les feux à LED reprennent une signature lumineuse en forme de double L, assez inspirée de l'ancien modèle restylé (et pas vraiment du iX comme j'ai pu le dire dans la vidéo dans la précipitation du tournage...).

Le tout donne un SUV qui semble assez brut de décoffrage, et de notre point de vue assez particulier, surtout sur la partie frontale. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, nous sommes curieux de savoir.

Un habitacle entièrement revu, et très techno

Et si le X3 change beaucoup dehors, il ne change pas moins dedans. Tout comme la nouvelle Série 1 que nous vous avons fait découvrir hier, il abandonne la traditionnelle planche de bord BMW, avec ses deux écrans séparés, ses boutons physiques et un look un peu chargé pour adopter un habitacle plus épuré là encore, et comme sur les nouveautés de la marque depuis 2 ans, le BMW Curved Display, en série. Cette double dalle numérique, incurvée et dirigée vers le conducteur, comme toujours, regroupe l'écran destiné au conducteur (ici 12,3 pouces) et celui pour le multimédia (ici 14,9 pouces), c'en est donc la version "XL".

Il intègre le dernier système d'exploitation de la marque, l'OS 9 qui permet de proposer les dernières fonctionnalités les plus poussées, et une connectivité complète. On pourra par exemple en souscrivant aux services BMW Digital Premium (moyennant abonnement), jouer aux jeux vidéos avec une manette via son smartphone, regarder des films, avoir la cartographie en 3D et des images satellites, ou bénéficier d'ambiances et animations lumineuses supplémentaires.

Le dessin de l'ensemble est bien plus simple et lisse que dans l'ancienne génération, et pour cause puisque tous les boutons ou presque disparaissent. On peut contrôler bien sûr à la voie en langage naturel (commande "hey BMW") et l'assistant personnel Alexa est intégré. En option, on peut souscrire à un revêtement en tissu à mailles large, issu du recyclage, qui est il faut l'avouer assez agréable au toucher et visuellement. En tout cas ça change, et les planches de bord recouvertes de cuir, c'est fini chez BMW comme chez d'autres constructeurs, qui adoptent plutôt des tissus ou des cuirs vegan.

L'éclairage d'ambiance est de série, on peut évidemment en choisir la couleur et il est présent sur les poignées de portières, formant un demi X qui rappelle à sa manière le nom du modèle. Pour régler la ventilation, on des touches tactiles sur ces mêmes poignées. Et au niveau de la console centrale, là où l'on posera son téléphone pour le recharger par induction, mais aussi au niveau de l'aérateur supérieur de planche de bord, on retrouve le même motif que dans la calandre.

Les places arrière sont spacieuses, on peut remercier le généreux empattement de 2,87 m, tant pour les jambes que pour la tête. On se sent tout de même un peu plus engoncé que dans le précédent modèle, du fait d'une ambiance sombre, et d'une surface vitrée plus réduite.

Quant au volume de coffre, il gagne 20 litres pour les versions thermiques micro-hybrides, avec 570 litres, et 10 litres pour la version hybride rechargeable, avec 460 litres (on perd tout de même 110 litres !). Le volume est correct dans l'absolu, mais certains concurrents font mieux. Un Mercedes GLC cube 620 litres (470 litres en PHEV) par exemple.

Un équipement redoutablement riche et technologique, même en série

Le niveau d'équipement peut être considéré comme phénoménal. C'est bien simple, le X3 intègre, en série ou en option, ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière d'équipements de confort, de sécurité, de technologie ou d'aides à la conduite. On passera sur les airbags et autre ESP évolués, pour citer les alertes de somnolence, alerte de véhicule dans l'angle mort, lecture des panneaux, régulateur de vitesse adaptatif, conduite autonome de niveau 2+ (lâcher de volant temporaire), le parking automatique avec possibilité de garer le véhicule de façon autonome en étant dehors, ou la fonction "auto-reverse" qui refait en marche arrière le chemin fait en marche avant sans action du conducteur. On a aussi l'alerte de circulation transversale, l'alerte de piéton ou vélo en approche pour dissuader d'ouvrir la porte, l'aide à l'évitement d'urgence, l'accès confort grâce à son smartphone qui sert de clé, les modes de conduite, la navigation connectée, la détection de routine par GPS (ouverture automatique de la vitre conducteur en arrivant à un péage par exemple).

Et l'équipement de série de la finition de base a été largement enrichi avec par exemple l'éclairage d'ambiance, les sièges avant chauffants et électrique conducteur, la recharge par induction, l'alarme, l'accès confort sans clé, la carte e-SIM pour internet à bord, etc.

Bref, rien ne manque, surtout si on barde d'options, on pourrait même faire une page complète rien qu'avec les équipements.

Au lancement, 4 moteurs dont un hybride rechargeable qui va bien plus loin en tout électrique

Sous le capot, 4 motorisations au lancement, toutes accouplées à une transmission intégrale xDrive, et toutes en boîte automatique 8 rapports. On trouve un 4 cylindres essence "20" de 208 ch/330 Nm (6,9 l/100, 0 à 100 en 7,8 s., 215 km/h), un 4 cylindres diesel "20d" de 197 ch/400 Nm (5,8 l/100, 0 à 100 en 7,7 s., 205 km/h), et une surpuissante version M50 6 cylindres en ligne de 398 ch/580 Nm (7,8 l/100, 0 à 100 en 4,6 s., 250 km/h). Les rejets de CO2 minimum en entrée de gamme avec les petites jantes sont de 156, 153 et 177 grammes de CO2/km. Cela correspond à des malus minimum de respectivement 5 796 €, 5 716 € et 21 867 € (en tenant compte du malus au poids auquel le X3 est soumis).

Ces trois moteurs bénéficient d'une micro-hybridation 48 volts. Le système inclut un petit moteur de 20 ch/55 Nm situé dans la boîte de vitesses, et une batterie de petite capacité (0,9 kWh), qui permet de soulager le moteur thermique dans ses phases les plus énergivores, et de récupérer de l'énergie à la décélération. Il permet aussi un mode "roue libre" avec coupure du moteur thermique. Le tout permet de faire évidemment baisser consommation et émissions.

Mais il existe aussi toujours une version hybride rechargeable. Basée sur un 4 cylindres 2.0 turbo de 190 ch, elle ajoute un moteur électrique de 184 ch. Mais la puissance cumulée est de 299 ch (292 ch sur l'ancien X3), et le couple cumulé de 450 Nm. Le moteur électrique tire son énergie d'une batterie de 19,7 kWh de capacité brute (11,2 kWh sur l'ancien), ce qui lui offre une autonomie en 100 % électrique comprise entre 81 et 90 km selon le niveau de finition et les jantes, au lieu de 42 à 51 km. La consommation officielle est de 0,9 litre aux 100 km, pour 21 g/km de CO2 minimum. Et les performances sont annoncées à 215 km/h en pointe et 6,2 s. pour le 0 à 100.

Pour la recharge, on passe de 7,4 kW à 11 kW sur courant alternatif (toujours pas de charge rapide, contrairement au Mercedes GLC par exemple), ce qui permet de recharger bien plus rapidement. Utile vu que la batterie a presque doublé de capacité. Il faut environ 2h pour "faire le plein".

Des tarifs en forte hausse

Les tarifs sont officiels. Le 20 xDrive démarre à 63 900 €, le 20d à 64 900 €, et le M50 culmine à 89 900 €. La version PHEV est facturée 71 900 €. Il faut ajouter 3 750 € pour passer à la finition M Sport au look plus affirmé. Le tout est hors malus. Malus inclus, la version hybride rechargeable devient la plus abordable de toute. Un détail important qu'il faudra avoir en tête si vous allez rendre visite à votre concessionnaire...

On notera que la facture est en forte hausse, parfois près de 10 000 € d'écart avec le précédent modèle, certes le plus souvent moins puissant. Et malgré la dotation en équipement supérieure, ça fait mal. Ceci dit, le X3 s'aligne avec un Mercedes GLC encore plus cher.