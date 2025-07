Les routes de France vont virer au rouge ce week-end du 14 juillet

Traditionnellement, les routes de France sont encombrées le week-end du 14 juillet. C’est d’autant plus le cas cette année que ce jour tombe un lundi, permettant de profiter d’un jour supplémentaire pour ceux qui ne sont pas encore en vacances. Le début de week-end, vendredi et samedi, est annoncé « très difficile » par Bison Futé, voire « extrêmement difficile » en Auvergne-Rhône-Alpes.

Vendredi 11 juillet :

Une circulation très importante est prévue en direction de la côte atlantique (RN165, A11), de la région Auvergne-Rhône-Alpes (A6, A7, accès au tunnel du Mont-Blanc) et de l’Arc méditerranéen (A9, A8).

En Île-de-France, dès la fin de la matinée, la circulation deviendra très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6, où les premiers ralentissements seront à prévoir. Cela concernera également les autoroutes qui y convergent, notamment l’A86 et l’A6b. En milieu d'après-midi, l'augmentation du trafic sur les autoroutes A10 et A6, conjuguée aux trajets pendulaires, pourrait entraîner des difficultés de circulation persistantes jusqu'en début de soirée. Par ailleurs, l’autoroute A13 pourrait connaître des ralentissements dès le milieu de l’après-midi.

Dans le sens des retours, les axes du quart Sud-Est seront particulièrement sollicités, à l’instar des autoroutes A9, A8, A57 et A43, ainsi que ceux de la moitié Nord (A81, A1).

Samedi 12 juillet :

Dans le sens des départs, la journée est de nouveau classée rouge. Bison futé conseille aux

usagers d’éviter de circuler ce jour-là, en particulier en région Auvergne-Rhône-Alpes, classée noire. Les difficultés pourraient commencer dès le début de la matinée et se poursuivre jusqu’en début d’après-midi.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, l’autoroute A7 sera particulièrement fréquentée, tout comme l’A43 et l’accès au tunnel du Mont-Blanc. Les axes desservant la côte atlantique devraient être très circulés comme la RN165, l’A10, et l’A11.

En Île-de-France, dès le tout début de la matinée, le trafic sera déjà très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6, où les premiers ralentissements seront à prévoir. En milieu de matinée, l'augmentation des trafics sur les autoroutes A10 et A6, renforcera ces difficultés de circulation qui pourraient perdurer jusqu'en milieu d’après-midi. Par ailleurs, l’autoroute A13 pourrait connaître des encombrements dès le milieu de la matinée.

Dans le sens des retours, des ralentissements pourront être observés dans le quart Nord-Ouest (A87, A29), et au départ de la côte méditerranéenne (A61, A7, A8 et A9 principalement).

Lundi 14 juillet :

Dans le sens des retours, une importante circulation devrait de nouveau être constatée sur les

routes du Sud-Est (A8, A9 et A61). En Île-de-France, dès le début de l’après-midi, la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6. Des difficultés de circulation ou des ralentissements pourraient y être enregistrés tout au long de l’après-midi et pourraient être encore présents jusque tard dans la soirée (essentiellement sur l’A10). L’autoroute A13 pourrait également enregistrer des difficultés de circulation, dès le milieu d’après-midi et celles-ci pourraient être encore présentes

jusque tard dans la soirée.

Les conseils de Bison Futé pour la période du vendredi 11 au lundi 14 juillet

Vendredi 11 juillet :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 9h ou après minuit

Évitez l’autoroute A35, entre Strasbourg et l’Allemagne, de 16h à 20h

Évitez l’autoroute A11, entre Le Mans et Angers, de 17h à 21h

Évitez l’autoroute A10, entre Paris et Orléans, de 11h à 23h, et entre Orléans et Tours, de 19h à 21h, et entre Saintes et Bordeaux, de 16h à 19h

Évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon de 13h à 18h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 16h à 22h

Évitez l’autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 17h à 23h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 20h



Samedi 12 juillet :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 5h ou après 19h

Évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 11h à16h, et entre Rouen et Caen, de 13h à 17h

Évitez l’autoroute A11, entre Angers et Nantes, de 12h à 16h

Évitez l’autoroute A10, entre Paris et Orléans, de 6h à 16h, entre Orléans et Tours, de 10h et à 18h et entre Saintes et Bordeaux, de 10h à 13h

Évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 9h à 12h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 10h à 15h

Évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 11h à 14h, entre Montpellier et Narbonne, de 9h à 19h, et entre Narbonne et l’Espagne, de 12h à 18h

Évitez l’autoroute A20, entre Châteauroux et Brive-La-Gaillarde, de 12h à 14h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, entre 10h et 13h

Évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 11h à 17 h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 8h à 18h

Dans le sens des retours

Vendredi 11 juillet :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 16h ou après 20h

Évitez l’autoroute A1, entre Lille et Paris, de 16h à 20h

Évitez l’autoroute A81 et la route nationale 157, entre Rennes et Le Mans, de 17h à 20h

Évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Orange, de 16h à 23h

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et La Fare-les-Oliviers, de 18h à 22h

Évitez l’autoroute A57, entre Le Luc et Toulon, de 17h à 21h

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand de 20h à 23h

Évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 16h à 20h

Samedi 12 juillet :

Évitez l’autoroute A29, entre Beuzeville et Saint-Quentin, de 12h à 16h

Évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Orange, de 9h à 17h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 9h à 12h, et entre Orange et Lyon, de 10h à 16h

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 9h à 20h

Évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 10h à 12h

Lundi 14 juillet :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 13h ou après minuit

Évitez l’autoroute A8, à hauteur d’Aix-en-Provence, de 15h à 18h, entre l’Italie et Le Luc, de 14h à 18h

Évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Nîmes, de 14h à 18h

Évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 15h à 22h

Vous pouvez également consulter toutes les prévisions de circulation détaillées et la situation du trafic en temps réel sur le site de Bison Futé.