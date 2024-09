Avec son nouveau SUV B10, Leapmotor s’attaquera au cœur du marché

La firme chinoise, dont les véhicules sont importés par Stellantis, ne viendra pas les mains vides au Mondial de l’auto (du 14 au 20 octobre prochain). En plus de la citadine T03 proposée chez nous à un prix canon et le grand SUV C10, également très agressif au niveau tarifaire, la marque présentera un nouveau modèle, le B10.

Pour le moment, il faut se contenter de deux images d’un SUV lourdement camouflé. Toutefois, la partie avant semble proche de celle de son grand frère le C10 avec de fines optiques reliées par un bandeau et deux éléments verticaux assez saillants à chaque extrémité du bouclier. À l’arrière, c’est également un bandeau qui regroupera l’éclairage.

Afin de ne froisser personne et de rassurer les potentiels clients, ce nouveau venu conservera des lignes classiques. Inconnue en France, la marque a encore tout à prouver et va s’attaquer au segment C, particulièrement disputé. Les Peugeot E-3008 ou encore Renault Scénic sont dans la cible, mais les éléments techniques sont inconnus. Toutefois, il pourrait reprendre la batterie de son grand frère pour parcourir un peu plus de 400 km tout en profitant d’une nouvelle architecture électrique « Leap 3.5 ». Espérons que sa puissance de recharge soit plus importante que celle du C10.

Peugeot E-3008 et Leapmotor B10 dans le même show-room ?

Il reste une donnée de taille, celle du prix, que Leapmotor semble maîtriser. Ce modèle pourrait ainsi s’afficher à partir de 30 000 € alors qu'un Peugeot E-3008 est facturé au mininum 44 990 €, hors bonus. Ce Leapmotor B10 devrait débarquer sur notre marché au premier trimestre 2025. À cette échéance, la marque comptera environ 120 points de vente, notamment grâce au réseau du groupe Stellantis. S'il vient à l'idée de disposer dans un même show-room ces deux modèles avec un tel écart de prix, l'hésitation de la clientèle pourrait être de courte durée…