Les premières voitures chinoises Leapmotor distribuées par Stellantis sont en route pour l'Europe

Sitôt dit, sitôt fait ! En mai dernier, la coentreprise entre Leapmotor et Stellantis a pris forme pour que le groupe dirigé par Carlos Tavares devienne l’importateur et le distributeur du constructeur en dehors de la Chine. C’est ce jour même que les premières Leapmotor T03 et C10 ont quitté le port de Shanghai pour rejoindre l’Europe.

Stellantis ne communique pas le nombre d’exemplaires importés, mais ils accosteront « dans les prochains mois ». La coentreprise, détenue à 51 % par Stellantis, commercialisera ces deux modèles dans neuf pays européens (France, Italie, Allemagne, Pays Bas, Espagne, Portugal, Belgique, Grèce et Roumanie). Le but est aussi de créer 200 points de vente d’ici la fin de l’année, et 500 à l’horizon 2026.

Les objectifs sont pour le moins ambitieux puisque « la livraison de ce mois-ci n’est que le début d’une collaboration à long terme visant à transformer le paysage de la mobilité électrique en Europe et au-delà. Il est prévu de commercialiser au moins un modèle par an au cours des trois prochaines années. »

Nouvelle expansion dès la fin de l'année

Faire découvrir la marque Leapmotor aux Européens, et surtout les convaincre, est une mission qui revient aux T03 et C10. La première est une petite citadine électrique (3,62 m de long) capable de parcourir 265 km selon l’homologation. Si le confort de suspension, le niveau d’équipement et la finition globale nous ont plutôt séduits, la sécurité passive et le faible grip lorsqu’on hausse le rythme ne nous a pas convaincus.

Quant au C10, ce SUV compact promet d’être nettement plus moderne dans sa conception et de parcourir jusqu’à 420 km avant d’être rechargé.

L’expansion de Leapmotor grâce à Stellantis ne se limitera pas au continent européen puisque l’Inde, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud verront aussi les autos chinoises débarquer dès la fin de l’année.