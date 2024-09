Pour la marque aux anneaux, le renouvellement de l’Audi Q3 s’approche

Pour Audi qui vient de présenter son nouvel Audi Q5, le prochain renouvellement concerne celui de l’Audi Q3. Comme son grand frère Q5, le Q3 aura encore droit à des moteurs thermiques plus ou moins fortement électrifiés. Ce modèle qui est encore au stade de prototype a été surpris par nos chasseurs de scoop. Le prototype en question s’il est camouflé au moyen d’un film noir laisse apparaître de nombreux détails impossibles à voir auparavant sur les modèles qui disposaient d'un camouflage noir et blanc.

Premier détail d’importance, ce nouvel Audi Q3 cède à la mode du double regard comme l’ont fait précédemment l’Audi Q6 e-tron et l’Audi A6 e-tron et qui sera également adopté par le futur grand SUV Audi Q9 à sept places. Ce double regard de l’Audi Q3 est constitué de feux de jour prenant place juste en dessous du capot tandis que les phares se trouvent plus bas de chaque côté d’une immense calandre dotée d’une grille arborant de nouveaux motifs.

Une allure plus massive

À l’arrière, le traitement particulier du bouclier ainsi que celui des feux (dont on peut apercevoir la découpe malgré les autocollants qui les recouvrent) transforme l’Audi Q3 en lui donnant un aspect plus massif que le modèle actuel. On distingue également une mince bande, qui sera lumineuse sur le modèle dépourvu de son camouflage, qui relie les deux feux.

Base Tiguan et motorisations hybrides

Reprenant à son compte la plate-forme du nouveau Volkswagen Tiguan, la MQB Evo, l’Audi Q3 va en profiter pour revoir son offre de motorisations. Les moteurs qui équiperont l’Audi Q3 seront tous électrifiés. Il y aura ainsi des blocs essence 1.5 TSI dotés d’un système micro-hybride mais aussi du diesel avec un ou deux blocs TDI micro-hybride 48V tandis que l’offre de motorisation hybride rechargeable devrait être double : 204 ch et 272 ch. Ces derniers devraient afficher une autonomie de plus de 100 km en mode électrique.

Un tableau de bord moderne et connecté



On ne connaît pas encore quel sera le style de l’habitacle et en particulier le dessin du tableau de bord. Mais celui-ci devrait s’inspirer de ce que l’on voit dans le nouveau Volkswagen Tiguan et devrait faire la part belle aux écrans numériques, dont un écran multimédia de 15 pouces de diagonale (38 cm). L’habitabilité devrait quant à elle, être proche de celle du modèle actuel, car les dimensions extérieures du modèle ne devraient pas augmenter. Il y aura peut-être une capacité de chargement du coffre légèrement plus importante.