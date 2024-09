Rendez-vous lundi 23 septembre pour les premières images de l'essai de l'Audi Q6 e-Tron

Voici le troisième SUV électrique badgé des anneaux. Après le SUV compact et le gros SUV, voici maintenant le nouveau SUV familial.

Sur le plan esthétique, pas de doute, ce Q6 est bien un modèle de chez Audi. La ressemblance avec les autres modèles de la marque est évidente avec notamment la large calandre de la firme aux anneaux ou une partie arrière très proche du Q4. L'une des particularités réside dans l'éclairage avant et arrière avec la possibilité de le personnaliser au travers de 8 choix possibles. Un triangle peut même apparaître dans les feux arrière en cas de danger.

À l’intérieur, le Q6 innove avec une double dalle numérique arrondie légèrement orientée vers le conducteur. L'instrumentation mesure 11,9 pouces tandis que l'écran multimédia de 14,9 pouces. Un troisième écran face au conducteur est aussi de série sur la version la plus sportive : SQ6.

Ce Q6 se décline en plusieurs versions avec différents moteurs et batterie. Ainsi, la version de base disposera développe 251 ch et une batterie de 83 kWh brute. La batterie de 100 kWh équipe les versions Performance, Quattro et SQ6 avec des puissances respectives de 306 ch, 387 et 489 ch.

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l'essai du Q6 E-tron, qui se dérouleront dans le Luberon. Pour l'occasion, nous aurons une version e-Tron de "base".