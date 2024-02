Scoop – Audi Q9 : futur rival des BMW X7 et Mercedes GLS

Rien n’est trop grand pour Audi qui prépare un SUV d’environ 5,20 m de long. Ce mastodonte va être chargé de lutter en Europe contre les BMW X7 et Mercedes GLS. Il ne s’agit pas d’un modèle destiné au marché chinois, mais bien à un modèle européen qui existera avec des blocs thermiques micro-hybrides et sans doute de l’hybride rechargeable. Cet Audi Q9 sera disponible en plusieurs versions, dont un Audi SQ9 qui a été photographié par une journée ensoleillée sur sol sec et qui est reconnaissable à ses doubles échappements de chaque côté.

Ce modèle familial pourrait exister en deux variantes : cinq et sept places. Dans tous les cas, il devrait offrir un confort digne d’une limousine à ses occupants grâce à un empattement imposant et vraisemblablement à ses fauteuils individuels à l’arrière qui pourraient être coulissants et dotés de dossiers inclinables. Bien que camouflé, ce modèle laisse entrapercevoir quelques éléments de style comme son regard à double étage, sa calandre au design spécifique, ses poignées affleurantes…

Ce modèle devrait être présenté en cours de l’année 2025 et commercialisé dans la foulée de sa présentation. Après l’arrivée du nouvel Audi Q5 et de cet Audi Q9, Audi devrait tirer un trait sur le lancement de nouveaux modèles dotés de moteurs thermiques pour l’Europe. Avec l’Audi Q9, la marque d’Ingolstadt disposera d’une gamme complète de SUV, de l’Audi Q2 (dont le renouvellement est bien prévu mais par un modèle électrique) au Q9.