Les gros SUV "2 à 3 fois plus mortels pour les piétons en cas de choc" ?

Les SUV sont mal vus actuellement à Paris et dans certaines grandes villes de France comme d’autres pays. Outre l’espace qu’ls occupent sur la route et leur consommation inévitablement supérieure à celle de petites autos, c’est leur dangerosité pour les piétons en cas de choc qui est souvent mise en avant par leurs détracteurs.

Ce que confirme une nouvelle étude américaine de l’IIHS (qui surveille aux Etats-Unis la sécurité des voitures). Sur la base de 202 accidents impliquant des véhicules de tous les types et des piétons, l’organisme a voulu vérifier s’il existait un lien entre le format de ce véhicule, la vitesse et la gravité des blessures pour les piétons.

L’étude illustre la différence de conséquence entre un choc impliquant une voiture « normale » et un gros véhicule du genre SUV ou pick-up : une voiture de hauteur classique a 9,4% de chances de causer des blessures à un piéton en cas de choc à 24 km/h et 51,8% de chance à 56 km/h. Le véhicule plus haut, lui, a 10,8% de chances de causer des blessures à 24 km/h et 90,5% de chance d’en provoquer à 56 km/h.

Beaucoup plus mortels ?

L’étude va plus loin dans ses termes sur la mortalité supérieure causée par les SUV et les pick-up sur les piétons en cas de choc : « selon certaines estimations, ces véhicules-là ont deux à trois fois plus de chances de tuer un piéton dans un accident comparé aux voitures plus petites », est-il écrit. Mais pour affirmer ça, elle se réfère à d’autres anciennes études (« Lefler & Gabler, 2004; Roudsari et al., 2004 ») et n’apporte pas de nouvelle démonstration.