Paris: les SUV sont-ils vraiment le problème?

En déclarant mardi soir que la ville de Paris organiserait le 4 février une votation sur la place des SUV dans la capitale, avec à la clé une possible « augmentation significative des tarifs de stationnement non résidentiel pour les SUV et 4X4 dans Paris », Anne Hidalgo signe une habile manœuvre politique…qui bute hélas sur des considérations bien pratiques.

Et pour commencer, comment l’exécutif parisien définit-il un SUV ? La première mauvaise nouvelle est que ce sont les critères du WWF, organisation écologiste et donc a priori anti-SUV, qui ont été retenus. Sur le site web de la mairie, on lit ainsi qu’« un SUV pèse 200 kg de plus qu’un véhicule standard, mesure 25 cm plus long et 10 cm plus large. »

Or, cette caractérisation chiffrée apparaît bien exagérée, comme l’illustre le cas des Peugeot 308 (berline) et 3008 (SUV), cette dernière étant l’une des stars du marché français.

La 308 1.2 PureTech 130 Active Pack est ainsi donnée pour 4,37 m. et 1258 kilos à vide, quand la 3008 mesure 4,45 m. et pèse 1 320 kilos, soit un différentiel de 8 cm et 62 kilos. Difficile de parler de scandale écologique dans ces conditions.

Comment contrôler?

La mairie de Paris prend toutefois le soin de préciser que seuls seraient concernés les véhicules thermiques ou hybrides rechargeables de 1,6 tonne ou plus, ainsi que les électriques de plus de 2 tonnes.

Continuons donc avec l’exemple de la 3008, dont la version hybride rechargeable, lourde de 1 761 kilos, entre donc dans le cadre de la surtaxation éventuelle. Celle-ci n’est pas plus encombrante que la version thermique et, grâce à son moteur électrique, peut circuler sans émettre le moindre gramme de CO2 sur une cinquantaine de kilomètres.

C’est donc cette version qui devrait être pénalisée ? Belle injustice de la part d’une mairie de Paris qui dit œuvrer « pour un meilleur partage de l’espace public dans Paris, faire baisser la pollution et réduire les accidents. »

Maintenant, prenons le cas des SUV électriques de plus de deux tonnes, eux aussi visés par la mairie. La Volkswagen ID.4 à batterie de 52 kWh couperait à la surtaxation au stationnement grâce à ses 1 975 kilos à vide, contrairement à la version 77 kWh lourde de 2 124 kilos. Et on pourrait multiplier ces incongruités à l’envi, comme par exemple avec un Skoda Enyaq iV 60, modèle plutôt vertueux, qui serait ainsi pénalisé en raison de ses 2168 kilos à vide.

La seule bonne nouvelle, dans tout cela, est que la mesure apparaît inapplicable concrètement dans la mesure où on voit mal comment pourraient être identifiés les véhicules « coupables » , sauf à relier les horodateurs au fichier des cartes grises (la case J2 permet en effet d’identifier les SUV, qui sont généralement classés AF). Impensable bien évidemment.

En annonçant cette consultation au retour de son calamiteux « voyage d’étude » en Polynésie française, Anne Hidalgo, qui adore pourtant se déplacer en voiture dans Paris, allume donc un contrefeu politique qui n'a guère de sens.