Serge Gachot, patron du Mondial de l'auto: "on a dépassé les 500 000 entrées"

Interrogé par Caradisiac en début de semaine, le patron du Mondial de l'auto se montrait confiant quant aux chances que l'événement passe le cap des 500 000 entrées (508 007 exactement). Le pari est réussi, puisque Serge Gachot nous confirme ce dimanche soir que le cap est dépassé, confirmant le renouveau de cette grande fête populaire de l'automobile. Un Mondial 2024 au "public rajeuni, plus féminin", au terme duquel l'homme se félicite des excellents retours que lui en ont fait les constructeurs présents. De nombreuses ventes ont ainsi été signées sur les stands, les acheteurs ayant bénéficié de "conditions salon", et la vente de produits dérivés a aussi très bien marché. Dans l'interview, Serge Gachot évoque un chiffre d'affaires de 400 000 € pour le merchandising Renault!

Des constructeurs qui devraient être plus nombreux encore en 2026, édition qui pourrait comprendre un deuxième week-end de fréquentation - "c'est 250 000 spectateurs de plus", commente Serge Gachot - et où l'on peut espérer le retour de géants tels que Mercedes ou Toyota, auxquels pourraient s'ajouter des marques du groupe Stellantis.

Sans oublier le stand Caradisiac, sur lequel nombre de nos lecteurs nous ont rendu visite. Cela fut un véritable plaisir pour toute l'équipe, croyez-nous! Rendez-vous est pris pour 2026, à bientôt.