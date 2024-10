Mondial de l'auto 2024 - Le bilan très positif des journalistes de la rédaction

C'est Stéphane Schlesinger qui ouvre le bal et nous dit ce qu'il a retenu de cette édition 2024 du Mondial de l'Auto en se réjouissant du nombre de constructeurs qui a augmenté par rapport à 2022 et il constate que le public a répondu présent et s'intéresse toujours à l'automobile, au total plus de 500 000 visiteurs.

Pour poursuivre sur les avis positifs, Michel Holtz a apprécié que beaucoup de lecteurs soient venus à notre rencontre sur le stand Caradisiac. Julien Bertaux résume en deux mots son avis : encourageant et intéressant. Encourageant en raison du grand nombre de visiteurs, intéressant car il y avait beaucoup de nouveautés. Même son de cloche chez Cédric Pinatel : "Cétait bien mieux qu'il y a deux ans car des marques premium sont revenues, des marques qui avaient fait l'impasse en 202é". Alan Froli a été réconforté par ce salon: "En 2022, il avait eu très peur en raison de la disparition des marques historiques et de l'arrivée des marques chinoises".

Olivier Pagès se réjouit du retour du public, et de son engouement pour l'automobile. Pierre-Olivier Marie comme les autres rédacteurs voit ce salon comme le grand retour de l'auto. qui se réinvente avec les voitures électriques et ça ne fait pas fuir les acheteurs. Alexandre Bataille se félicite du retour des voitures accessibles : Dacia et Citroën commercialise de nouveau des autos accessibles. Enfin Manuel Cailliot a aimé retrouver de grandes marques, même s'il manque encore des Japonais par exemple et résume l'avis général : "Non, l'automobile n'est pas morte".

Et concernant ce qu'il faudra améliorer en 2026, bien sûr, c'est permettre aux visiteurs de rêver en donnant à voir des Porsche et des Ferrari.