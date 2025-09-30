Salon de Lyon 2025 : record de fréquentation (largement) battu !

Avec 55 marques qui ont répondu présent cette année, le Salon automobile de Lyon fait figure d’épouvantail. Aucun autre salon, y compris international, n’a réuni autant de constructeurs depuis bien longtemps. Ni Paris, ni Munich ne peuvent se targuer d’un tel engouement de leur part. Et avec une cinquantaine de premières françaises, et même deux premières mondiales, le plateau était de qualité. Nous nous en sommes fait l'écho tout au long de la semaine dernière.

Les visiteurs ne s’y sont manifestement pas trompés. Depuis le mercredi 24 septembre, et jusqu’au dimanche 28 à 19h, ils ont été nombreux à faire le déplacement en région Rhône-Alpes, certains venant de loin, nous l’avons nous-même constaté en discutant avec eux sur notre stand (Nantes, Nancy, Marseille, Paris…). Bien plus nombreux donc qu’il y a deux ans, puisque le décompte des entrées s’est arrêté sur le chiffre de 98 454 (+ 30 %), contre un peu plus de 76 000 en 2023, un bilan qui était déjà en hausse de 17 % par rapport à 2021.

Une affluence particulièrement impressionnante le week-end

Cela conforte nos impressions sur place, puisque nous avions constaté une grosse affluence, surtout sur les deux derniers jours du week-end. Le Salon de Lyon est en train de devenir un rendez-vous incontournable. Sans égaler bien sûr les chiffres du Mondial de Paris, il affirme sa position de salon régional d’importance, et compte bien se développer encore davantage à l'avenir. Les visiteurs venus discuter avec nous l’ont tous confirmé : ils ont été ravis par l’accessibilité des stands, des autos, la compacité du lieu qui permet de tout voir au même endroit, les animations.

Autre satisfecit pour GL Events et Anne-Marie Baezner, Directrice du salon, près de 2 400 bons de commande signés en 5 jours sur les stands, et des constructeurs pour le moins satisfaits. Et qui donc, reviendront !

"Cette édition 2025 marque un tournant décisif pour le Salon Automobile de Lyon", explique Anne-Marie Baezner. "Notre concept "vente et image" fonctionne à merveille pour le plaisir de tous les visiteurs mais aussi pour les exposants. Nous avons su créer cette alchimie subtile qui réhabilite la passion automobile tout en répondant aux attentes concrètes du marché. Le nombre grandissant de visiteurs et la satisfaction des exposants en sont la preuve".

Le salon de Lyon vous donne désormais rendez-vous en 2027, entre le 22 et le 26 septembre. Nous également.