Ils retapent puis font gagner des voitures ordinaires

Quand un groupe de passionnés de voitures classées newtimer se lance dans l’idée de restaurer et faire gagner ces autos, voici le résultat. La communauté Craptical Classics remet en état des véhicules banals pour ensuite les écouler sur le réseau social Facebook via une loterie humoristique.

La liste des lots précédemment gagnés permet de comprendre l’état d’esprit de la manœuvre : garder sur la route des véhicules oubliés. Les participants ont reçu une Renault Clio 1.4 RT, une Ford Mondeo de première génération, une Fiat Brava SX ou encore une indestructible Toyota Corolla 1.6 GS. Avec amusement, les administrateurs de la page indiquent pour l’Italienne via une publication : « Vous la moquez en disant qu’elle est peu fiable, qu’elle rouille, que son design est étrange, qu’elle est bas de gamme et qu’elle est chargée de plastique, mais elle roule toujours ! Et les gens parleront plus de vous qu’avec un SUV hybride. »

19,99 £ le ticket

Tombolo oblige, la page vend des tickets contre une somme finalement similaire à celles qui tentent des opérations similaires sur des supercar. 19,99 £ sont en effet demandés aux participants. Une somme équivalente à 23 € au cours actuel.