Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault Clio 2

Ils retapent puis font gagner des voitures ordinaires

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

4  

Dans le monde des loteries, il n’existe pas que des tombolas pour des supercar. La preuve avec Craptical Classics qui fait gagner des voitures parfaitement banales.

Ils retapent puis font gagner des voitures ordinaires

Quand un groupe de passionnés de voitures classées newtimer se lance dans l’idée de restaurer et faire gagner ces autos, voici le résultat. La communauté Craptical Classics remet en état des véhicules banals pour ensuite les écouler sur le réseau social Facebook via une loterie humoristique.

La liste des lots précédemment gagnés permet de comprendre l’état d’esprit de la manœuvre : garder sur la route des véhicules oubliés. Les participants ont reçu une Renault Clio 1.4 RT, une Ford Mondeo de première génération, une Fiat Brava SX ou encore une indestructible Toyota Corolla 1.6 GS. Avec amusement, les administrateurs de la page indiquent pour l’Italienne via une publication : « Vous la moquez en disant qu’elle est peu fiable, qu’elle rouille, que son design est étrange, qu’elle est bas de gamme et qu’elle est chargée de plastique, mais elle roule toujours ! Et les gens parleront plus de vous qu’avec un SUV hybride. »

Des gens rêvent de gagner cette Ford Mondeo.
Des gens rêvent de gagner cette Ford Mondeo.

19,99 £ le ticket

Tombolo oblige, la page vend des tickets contre une somme finalement similaire à celles qui tentent des opérations similaires sur des supercar. 19,99 £ sont en effet demandés aux participants. Une somme équivalente à 23 € au cours actuel.

Ils retapent puis font gagner des voitures ordinaires
Ils retapent puis font gagner des voitures ordinaires
4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Renault Clio 2

Renault Clio 2

SPONSORISE

Actualité Renault

Voir toute l'actu Renault

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité