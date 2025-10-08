Asphyxiée par sa vitre électrique, le terrible fait divers

Information absolument terrible que l’histoire de cette automobiliste belge, résidente en Saône-et-Loire, morte asphyxiée à la suite de la remontée de la vitre électrique de sa Fiat 500 alors qu’elle procédait à son nettoyage. La victime a en effet été retrouvée le cou coincé par la vitre, un bras et la tête côté habitacle et le corps à l’extérieur.

L’enquête de gendarmerie a déterminé que la sexagénaire, cherchant à tirer le frein à main alors que la voiture commençait à être emportée par la pente de son jardin, aurait plongé dans l’habitacle et enclenché la remontée de la vitre électrique qui l’a ensuite étouffée. "Elle a cherché un appui sur le tableau de bord, où se trouvait la commande de la vitre. Comme le contact était mis, la fenêtre s’est levée", détaille le frère de la victime. Un horrible concours de circonstances, et Caradisiac ne peut qu’adresser un message de sympathie attristée aux proches de la victime. Interrogé par Le Figaro, le groupe Stellantis dit explorer "toutes les voies possibles pour comprendre ce qui s’est passé."

Reste que ce fait divers permet de souligner le fait que toutes les vitres électriques, même récentes, ne sont pas dotées d’un système anti-pincement, et doivent donc être manipulées avec précaution, notamment quand on transporte des enfants. Avec un tel dispositif, c’est un capteur intégré au moteur de la vitre qui, confronté à un blocage, inverse aussitôt le mouvement de façon à éviter tout incident. Une vitre qui en est dépourvue, une fois parvenue au point d’obstruction, risque soit de causer des blessures soit de se briser.

Et pour savoir si votre véhicule est doté d’une sécurité de ce type, il suffit de placer un objet souple (idéalement une balle de tennis, ou un fruit comme sur la vidéo accompagnant cet article) dans l’encadrement de la vitre et d’en enclencher la fermeture. Vous pourrez au passage constater la force déployée par le moteur de lève-vitre si votre voiture est dépourvue dudit dispositif.

Rappelons aussi que quand on dispose d’une télécommande permettant de fermer toutes les vitres en même temps à distance, il est impératif de pouvoir contrôler visuellement que rien ni personne ne risque de se retrouver coincé par les éléments remontants, de façon à éviter les risques évoqués plus haut. Enfin, si vous êtes témoin d’une situation d’urgence quelle qu’elle soit et devez casser une vitre, n’attaquez pas celle-ci en son centre mais par les coins, qui offriront beaucoup moins de résistance.