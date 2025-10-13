Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
L'agressivité routière, symptôme d'une société malade

Dans Pratique / Sécurité

Pierre-Olivier Marie

De l’insulte au coup de couteau mortel, l’agressivité au volant est un fléau multiforme que les autorités ont décidé de combattre à travers une grande campagne de sensibilisation.

"Nos routes prennent parfois l’allure d’un conflit de tous contre tous, alors que nous rêvons de nous mouvoir dans un climat de politesse, de courtoisie et d’attention", clame la Sécurité routière. PHOTOPQR/LE PROGRES/MAXPPP

Le samedi 27 septembre, c’est une banale altercation entre automobilistes qui a viré au drame, à la suite d’un refus de priorité. Des insultes, une bagarre, et pour finir un coup de couteau mortel pour un conducteur de 23 ans. A l’automne 2024, on se souvient aussi de la terrible histoire de Paul Varry, ce malheureux cycliste écrasé par un automobiliste dans les rues de Paris. Les exemples pourraient se multiplier à l’envi, pour constater hélas que le "vivre ensemble" n’a rien d’évident sur la route, où les sources de tension sont il est vrai fort nombreuses.

Selon des données publiées ce lundi par la Sécurité routière, plus d'un Français sur deux dit avoir fait l’objet d’un comportement hostile, allant de l'insulte, d'un geste déplacé (35 %) au frôlement volontaire (28 %). "Les jeunes (18-34 ans) sont les plus exposés (60 %). 37 % des automobilistes interrogés reconnaissent avoir déjà adopté un comportement agressif", commentent les pouvoirs publics. "Si huit Français sur dix se disent respectueux du code de la route, seulement trois sur dix estiment que les autres le sont. Ce phénomène est encore plus marqué chez les jeunes (85 % contre 25 %).

Des données qui confirment celles du baromètre de la conduite responsable publié chaque année par la Fondation Vinci Autoroutes, duquel il ressort que 87% d’entre nous disent avoir peur du comportement agressif des autres automobilistes…et pour cause, dans la mesure où personne n’est irréprochable ! Ainsi, 68% d’entre nous admettent ne pas respecter les interdistances, 63% reconnaissent injurier d’autres conducteurs, tandis que plus de la moitié des personnes interrogées (54%) reconnaissent klaxonner les automobilistes qui les énervent !

C’est dans ce contexte que la Sécurité routière lancera mercredi sa nouvelle campagne, tout simplement appelée "Priorité au respect", slogan qui se déclinera notamment sous la forme d’un manifeste comprenant 5 engagements et de stickers qui seront largement distribués. En complément prendra place une campagne d’affichage visible du 15 au 21 octobre dans plus de 800 villes françaises, et des messages seront martelés sur les réseaux sociaux.

Pas certain que cela fasse des miracles à court terme (surtout avec ces visuels officiels un brin neuneu, il faut bien le dire), mais toute initiative est bonne à prendre. Reste que les dérives observées dans l’automobile apparaissent aussi et surtout comme le symptôme d’une société de plus en plus malade.

manifeste-priorite-au-respect.pdf
