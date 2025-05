Au volant, les Français sont-ils incorrigibles ?

La Fondation Vinci Autoroutes publie son baromètre de la conduite responsable qui, comme chaque année, nous place devant nos propres contradictions. Si elle est réalisée comme à l’accoutumée à l’échelle européenne, cette étude s’intéresse plus particulièrement aux conducteurs Français, qui sont 87% à déclarer avoir peur du comportement agressif des autres automobilistes. Et on les comprend d’autant mieux qu’ils sont eux-mêmes loin, bien loin d’être irréprochables. 68% d’entre nous ne respectent pas les interdistances, 63% admettent injurier d’autres conducteurs, et 54% reconnaissent klaxonner de façon intempestive les automobilistes qui les énervent.

A ces comportements néfastes s’ajoute le fait que 75% utilisent leur smartphone ou programment leur GPS au volant, que 50% ne ralentissent pas à l’approche d’une zone de travaux, et que 43% roulent sur la voie du milieu sur autoroute alors que la voie de droite est dégagée. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que 64% n’appliquent pas la règle du corridor de sécurité, dont le non-respect expose pourtant les contrevenants à une amende de quatrième classe, soit un montant de 135 € (ramené à 90 € en cas de règlement rapide).

Un tableau pas vraiment brillant, même si Vinci Autoroutes essaie d’appréhender les choses de façon plus positive : "Pour la première année depuis la création de ce baromètre de la conduite responsable en 2011, une très large majorité des comportements étudiés évolue dans le bon sens. On peut s’en réjouir car le bilan de la sécurité routière semble prendre la même direction en ce début d’année", tempère Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation.

Retenons d’ailleurs que 96% d’entre nous n’hésitent pas à citer au moins un adjectif positif pour décrire leur façon de conduire (au premier rang desquels celui de "vigilant", avancé dans 76% des cas)…tout en étant 87% à citer au moins un adjectif négatif pour qualifier la conduite des autres ! Pas gagné, le "vivre ensemble"...