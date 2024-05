dailymotion Corridor de sécurité: il est temps de percuter!

Le corridor de sécurité, vous connaissez ? Depuis le mois de septembre 2018, la loi impose aux conducteurs de se déporter le plus loin possible à l'approche de véhicules stationnés sur le bas-côté. Malgré cette disposition, les heurts de fourgons de sécurité intervenant sur autoroute restent extrêmement nombreux et connaissent parfois des issues dramatiques, comme au mois de mars quand Tony Nellec, patrouilleur travaillant pour Vinci Autoroutes, a trouvé la mort après avoir été percuté par une voiture circulant en excès de vitesse sur l’A8.

Une situation absolument intolérable, tout le monde en convient, alors même que se profilent les grandes transhumances estivales. C’est dans ce contexte que la Sécurité routière, en lien avec les forces de l’ordre, la Fondation Vinci Autoroutes, les sociétés concessionnaires et les acteurs du monde du dépannage, lance une large campagne de sensibilisation à la sécurité des agents intervenant au bord des routes. Intitulée « Je ralentis, je m’écarte, j’évite le pire », celle-ci se déclinera à partir de ce mercredi 15 mai en télévision, radio, cinéma et sur les réseaux sociaux.

Le dispositif comprend notamment un film de 5 minutes signé du réalisateur oscarisé Jean-Xavier de Lestrade, que vous pouvez découvrir en accompagnement de cet article. Celui-ci met en scène des pompiers et patrouilleurs présents lors des accidents ayant coûté la vie à leurs collègues, et qui racontent les drames auxquels ils ont assisté en direct. Le résultat, tout en sobriété, donne une force incroyable à des témoignages glaçants où perce une émotion que l’on ne peut que partager.