Renault Alaskan

Cette fois, le Renault Alaskan est vraiment mort

Cédric Pinatel

Disparu de notre marché en 2020, le pick-up de Renault est définitivement mort. C’était le frère presque jumeau du Nissan Navara et du Mercedes Classe X.

Le pick-up de Renault vient d'en finir avec sa production.

Quel est le point commun entre le Nissan Navara, le Renault Alaskan et le Mercedes Classe X ? Si vous vous intéressez de près à l’industrie automobile et aux synergies développées par les marques, vous savez que ces trois modèles étaient basés sur la même architecture technique : celle du Nissan Navara de quatrième génération (D23), lancée sur le marché en 2014 et restylée en 2020.

En 2017, ses deux clones français et allemands étaient apparus : l’Alaskan et le Classe X n’ont tenu que trois ans sur le marché européen, tous deux supprimés du catalogue en 2020 chez nous alors que le marché automobile européen se compliquait assez nettement pour les pick-up thermiques de ce genre.

L’Alaskan existait toujours

Mais alors que le Mercedes Classe X était mort et enterré depuis longtemps, le Renault Alaskan avait continué d’exister : sa production a cessé en Europe et au Mexique mais il restait assemblé à l’usine de Cordoba en Argentine aux côtés du Nissan Frontier (le Navara dont le nom diffère sur d’autres marchés). Comme le rapporte notamment Cars Fera, la production de ce Renault Alaskan vient de s’arrêter définitivement.

Celle du Nissan Frontier, disparu d’Europe depuis 2021 sous sa version « Navara », continuera au Mexique. C’est le seul pick-up survivant de cette triplette.

La fin du pick-up chez Renault ?

On sait que Mercedes a abandonné ce secteur des pick-up et Renault devrait en faire de même sachant que le véhicule ne semble pas avoir réussi à bien se vendre même sur ses autres marchés hors Europe. Rappelons tout de même que chez Renault, le Dacia Duster propose lui aussi une version pick-up depuis peu même si on parle d’un véhicule totalement différent dans l’esprit.

