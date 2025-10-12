La meilleure pilote de l’histoire va enfin avoir droit à sa série

Tout le monde rêve d’une femme pilote s’illustrant en Formule 1 ou dans les autres disciplines majeures du sport automobile. Actuellement, aucune ne semble hélas en mesure de battre Max Verstappen ou Sébastien Ogier dans leurs disciplines respectives au plus haut niveau : il faut dire qu’avec une proportion infiniment plus grande de petits garçons que de filles qui s’essaient au karting dès le plus jeune âge, on passe inévitablement à côté de beaucoup de talents féminins qui s’ignorent.

Dans les années 70, pourtant, une femme s’illustrait bien au plus haut niveau du sport automobile : on parle évidemment de Michèle Mouton, cette surdouée du rallye née à Grasse en 1951 qui s’est vite fait remarquer pour sa pointe de vitesse.

Recrutée par Audi en 1981 pour piloter la Quattro Sport Groupe 4, elle a participé à l’intégralité de la saison 1982 pour le constructeur allemand alors que les Groupe B faisaient leurs grands débuts. Elle a battu tous ses coéquipiers chez Audi au championnat, dont le futur champion finlandais Hannu Mikkola et le Suédois Stig Blomqvist. Et elle dérangeait : Walter Röhrl, qui a finalement remporté le championnat en 1982 avec 12 points d’avance seulement sur Michèle Mouton (handicapée par un problème mécanique sur la dernière manche de la saison et déstabilisée par la mort de son père au même moment), a déclaré qu’il ne « voulait pas être battu par une femme ». Ari Vatanen, en 1981, avait lui affirmé qu’il ne « serait jamais battu par une femme ». Michèle l’a pourtant bien battue sur le San Remo 1981 où il avait justement prononcé ces mots !

Une mini-série sur Michèle Mouton

Le talent et l’épopée de Michèle Mouton en rallye vont en tout cas être racontés par une mini-série produite par HBO et France Télévisions, comprenant quatre épisodes de 45 minutes. Elle s’appellera « Rallye 82 » et c’est l’actrice Ana Girardot, remarquée notamment dans la série comique La Flamme, qui incarnera Michèle Mouton.

La série retracera « les grandes étapes de la saison 1982 du championnat du monde des rallyes et l’ascension fulgurante de Michèle Mouton dans un univers masculin où elle a dû faire ses preuves », peut-on lire dans le communiqué officiel.

Rendez-vous sur HBO puis France Télévisions

La diffusion est prévue pour 2026, d’abord sur HBO puis sur France Télévisions. Elle sera donc visible gratuitement dans ce dernier cas et on a hâte de découvrir le résultat.