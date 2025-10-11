Un Français reproduit en bois la Mercedes 300 SL

Dans le monde étonnant des répliques en bois, les projets surprennent toujours autant. Après la 2CV de Robillard ou le Classe G construit par un Vietnamien sur base de Mitsubishi Pajero, voici la Mercedes 300 Sl en tek par le Français Rémi Le Forestier.

La réalisation fruit d’un travail de 8000 heures en atelier illustre tout le savoir-faire de l’ébéniste âgé de 40 ans et de ses équipes dont l’activité est basée à Château-Thierry. Cerise sur le gâteau, sa voiture à la structure en acier embarque une mécanique lui permettant de rouler à faible allure lors des parades et manifestations.

Une vente aux enchères à venir

Pour les fans du résultat, sachez que cette réplique de Mercedes 300 SL unique au monde passera prochainement sous le marteau des enchères. La Maison Rouillac se chargera de la vente au Palais des Congrès de Tours les 15 et 16 novembre prochains. Le commissaire-priseur adjugeait pour rappel en 2023 la Citroën 2 CV de Robillard à 210 000 euros. Le prix de départ de l’œuvre de Rémi Le Forestier est quant à lui fixé pour lancer les hostilités à 15 000 euros. Une somme qui sans surprise ne correspond pas aux nombreuses heures de travail de l’ébéniste. Rendez-vous dans un peu plus d’un mois pour découvrir le résultat de la vente.