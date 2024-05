Il construit ce faux Classe G en bois en 180 jours

Avec son look de baroudeur délicieusement rétro et luxueux, le 4x4 Mercedes Classe G fait figure de véritable icone dans le paysage automobile. La preuve avec ses nombreuses évocations et répliques dont cette étonnante réalisation en bois. Un véhicule travaillé pendant 180 jours par un Vietnamien très déterminé.

Sur les séquences, le projet débute avec une touche d'humour : l'homme se fait éclabousser par un SUV Mercedes alors qu'il se déplace à vélo. Il se précipite alors vers son vieux Mitsubishi Pajero remisé sous une bache pour le démonter et en faire une tout autre voiture. Vous l'avez-compris, les éléments de carrosserie bien attaqués par la rouille et les années au soleil cèderont leur place à des panneaux en bois lui donnant un look de Mercedes Classe G.

180 jours plus tard, le résultat est spectaculaire. Le spécialiste de ND-WoodArt achève son idée avec un 4x4 au dessin très proche d'un Mercedes Classe G en version musclée G63. De quoi s'offrir une petite virée sur la route avec toit ouvrant et habitacle imitant les grandes dalles de la planche de bord. Seule la colonne de direction du véhicule d'origine se voit depuis le poste de conduite. Pour découvrir tout ça, cliquez sur lecture.