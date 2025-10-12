Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Audi

Sur le circuit du Nürburgring, le futur Audi SQ9 poursuit des essais à haute vitesse.

Paul Pellerin

Après un passage en avril sur le circuit du Nürburgring, le futur QUV Audi SQ9 a une nouvelle fois posé ses roues sur la piste mythique du Massif de l’Eifel. La version sportive dans l’Audi Q9 affiche de belles prédispositions dans le passage des virages à haute vitesse.

L’Audi Q9 c’est le nouveau mastodonte sur roues de la marque d’Ingolstadt. Ce modèle qui pourra transporter jusqu’à sept personnes viendra en 2026 s’installer dans une catégorie de grands SUV premium, à côté des Mercedes GLS (bientôt restylé) et BMW X7 (qui a disparu du catalogue en France en attendant une nouvelle génération en 2026). Ce SUV Audi SQ9 affiche un chiffre impair et c’est pourquoi il disposera d’un bloc thermique électrifié et vraisemblablement hybride rechargeable.

Les très grands SUV, Audi connaît, puisque la marque a déjà dans sa gamme les SUV Audi Q7 (la troisième génération arrive) et Audi Q8 et sur le marché chinois, un SUV Audi Q6 affichant plus de 5 mètres de long, ce qui permet aux passagers des places arrière de se sentir à l’aise. Pour le futur Audi Q9 et sa version SQ9, ce sera sans doute plus de 5,20 m de long.

Plateforme PPC pour les grands modèles thermiques

Le nouvel Audi Q7 (dont la nouvelle génération n’être plus qu’à cinq places) et l’inédit Audi Q9 sont en approche et ils arriveront l’an prochain sur le marché. Tous les deux utilisent la plateforme modulaire PPC (Premium Platform Combustion) développée par la marque d’Ingolstadt et qui va servir à Porsche pour son futur Porsche Macan thermique qui arrive en 2028. Cette plateforme est déjà utilisée par la nouvelle Audi A5 et le SUV Audi Q5, elle est réservée aux grands modèles thermiques électrifiés, tandis que la plateforme PPE est associée aux grands modèles électriques (nouvelle Audi A6 e-tron et SUV Q6 e-tron) et a été développée en coopération avec Porsche.

De l’hybride pour l’Europe

Pour le moment, la version sportive de l’Audi Q9 est en essai sur la piste du Nürburgring. Ce n’est pas la première fois que l’Audi SQ9 se déplace sur la piste allemande pour y tester ses suspensions, son freinage et ses performances. Sous son capot on devrait retrouver un moteur hybride rechargeable, tandis que des versions moins puissantes et moins hybridées apparaîtront également dans la gamme de ce SUV. En France, ce modèle devrait souffrir d’un fort malus au poids (en plus d’un malus écologique), tandis que sur certains marchés comme la Chine, des motorisations essence dépourvues d’hybridation pourraient se retrouver sous son capot.

